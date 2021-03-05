تحميل فورت نايت على جميع الأجهزة مجانا 2021

تحميل فورت نايت يبحث الكثير من مستخدمين لعبة فورت نايت عن طريقة للحصول على الإصدارات الحديثة من هذه اللعبة، وبسبب أن اللعبة غير متاحة على المتاجر المعروفة لذلك لا يمكن تحميلها بالطريقة العادية، ولكن يوجد مواقع إلكترونية كثيرة تقوم بتحميل اللعبة ولكن يتم ذلك وفق مجموعة شروط معينة وبمقابل مادي أيضاً، لذلك سنشرح لكم طريقة تحميل لعبة فورت نايت وبشكل مجاني.

تحميل فورت نايت من المثبت

بسبب المشاكل القضائية التي أدت إلى مسح اللعبة بشكل نهائي من متجر جوجل بلاي وأبل، قام اللاعبون بمحاولة بحث عن طريقة جديدة ومباشرة للحصول على هذه اللعبة، كما أنه يجب أن تكون هذه الطريقة مجانية وذلك بسبب أن هناك عدد من المواقع الإلكترونية غير حقيقية بادعاء أن تحميل لعبة فورت نايت يتم بعد دفع مبلغ من المال، ذلك الأمر الذي اعترض عليه الكثير من اللاعبين وتقديم شكاوى عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة.

قامت الشركة المالكة للعبة مؤخراً بإعلان أن اللعبة متاحة على الموقع الإلكتروني الرئيسي لشركة إيبيك جيمز، كما أن الشركة قامت باعتماد هذا الموقع كمصدر رئيسي للحصول على اللعبة بطريقة مضمونة ومجانية.

تحميل فورت نايت على أجهزة أيفون

يمكن تحميل لعبة فورت نايت على أجهزة أيفون ولكن الإصدارات الحديثة من شركة أبل فقط، وذلك بسبب أن هذه اللعبة حديثة وذات إمكانيات عالية وتحتاج إلى جهاز حديث للتعامل مع خصائصها وجميع التفاصيل المتاحة فيها أيضاً، ويمكن أن يتم تحميل اللعبة من خلال موقع إيبك جيمز الإلكتروني.