كامالا هاريس لنتنياهو: أميركا ملتزمة بأمن إسرائيل

أكدت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس في اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التزام إدارة بايدن بالشراكة الأميركية الإسرائيلية، والتزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل.
كما أعربت هاريس عن دعمها القوي لاتفاقيات إسرائيل الأخيرة مع دول العالم العربي والإسلامي، وشددت على أهمية تعزيز السلام والأمن والازدهار للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.
وقال البيت الأبيض إن هاريس ونتنياهو تناولا معارضة حكومتيهما "لمحاولات المحكمة الجنائية الدولية ممارسة الولاية القضائية على جنود إسرائيليين".
واتفقت هاريس ونتنياهو على أهمية استمرار التعاون الوثيق والشراكة في قضايا الأمن الإقليمي، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني وسلوك النظام الإقليمي الخطير.
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