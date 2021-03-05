مجلس الوزراء الكويتي يفرض حظر التجول الجزئي بالكويت ابتداءً من الأحد المقبل 2021 ، لقد أصدرت الحكومة الكويتية عدة قرارات جديدة ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المُستجد ( كوفيد 19 )، حيث عقد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعًا استثنائيًّا بعد ظهر اليوم الخميس الموافق 4/3/2021 وقد استمع مجلس الوزراء الكويتي إلي شرح وزير الصحة لتطورات الوضع الراهن الخاص بفيروس كورونا المُستجد ( كوفيد19 )، وقد أوضح وزير الصحة إلى الزيادة الغير مسبوقة في عدد الإصابات والوفيات، كما أنه هناك زيادة كبيرة في زيارات الأقسام التنفسية بالمستشفيات خلال شهر فبراير الماضي، لذلك فقد قرر مجلس الوزراء الكويتي عدة قرارات هامة للتصدي لهذه الجائحة.

أهم قرارات مجلس الوزراء الكويتي بشأن الإجراءات الإحترازية للتصدي لفيرس كورونا المُستجد

فرض الحظر الجزئي في البلاد على أن يبدأ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 7 / 3 / 2021 م الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي وذلك حتى يوم الخميس الموافق 8 / 4/ 2021 م الساعة الخامسة صباحًا، وسيتم مراجعة هذا القرار بعد تقييم الوضع الصحي في البلاد بعد انتهاء فترة الحظر الجزئي.

تكليف وزارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض قرار حظر التجول الجزئي في البلاد.

يُمكن الخروج مشيًا على الأقدام لأداء فرائض الصلاة في المساجد.

مزاولة النشاط لكلاً من الصيدليات وأماكن بيع المستلزمات الطبية والجمعيات التعاونية و الأسواق الموازية من خلال خدمة التوصيل فقط.

يُمكن مزاولة نشاط صيانة التكييف والمصاعد.

تكليف وزير التجارة والصناعة لإتخاذ الإجراءات اللازمة الخاصة بتوصيل جميع المستلزمات الرئيسية خلال فترة حظر التجول الجزئي، واقتصار التواجد في المزادات على الشركات والجمعيات التعاونية والأسواق الموازية و منافذ التسويق الغذائية.

خلال الفترة من الساعة الخامسة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءً لا يُسمح بالأتي:

دخول المقاهي أو المطاعم ويُمكن استلام الطلبات من السيارات أو الاكتفاء بخدمة التوصيل فقط. أن تقوم سيارات الأجرة بنقل غير الراكبين. فتح مناطق الجلوس في الأماكن العامة. فتح المتنزهات والحدائق العامة.

تكليف جميع الوزراء كلاً في مجال اختصاصه باتخاذ مايلزم لتطبيق قرار حظر التجول الجزئي، مع ضمان سير المرافق العامة.

استمرار قرار منع دخول غير الكويتيين إلي البلاد لحين إشعار أخر.

وقد حث مجلس الوزراء المواطنين بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية ومنع أي تجمعات للحد من انتشار الفيروس، والمحافظة علي صحة جميع المواطنين.