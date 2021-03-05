تمويل الراجحي بأقل راتب وأقل نسبة ربح وبدون رسوم إدارية للسعودي والمقيم

تمويل الراجحي بأقل راتب وأقل نسبة ربح أحد العروض التمويلية التي يقدمها مصرف الراجحي لقطاع الأفراد بالمملكة العربية السعودية وذلك بدون رسوم إدارية وأقساط ميسرة ومريحة تتناسب مع جميع الإلتزامات المالية للعميل ، ويعتبر مصرف الراجحي من أهم وأكبر المصارف الإسلامية في المملكة العربية السعودية وفي الشرق الأوسط حيث يمتلك البنك أكبر شبكة فروع في المملكة يبلغ عددها أكثر من 500 فرع والتي من خلالها يستطيع البنك إرضاء كافة متطلبات العملاء وإحتياجاتهم المالية كما يسعى مصرف الراجحي إلى توظيف قاعدتة الرأسمالية وخبرته من أجل القيام بدور ريادي وهام فى مجال التمويل في المملكة ، ومن خلال هذا المقال في موقع ثقفنى سوف نوضح لك عزيزي القارئ أهم المزايا التي يقدمها مصرف الراجحي للعملاء عند طلب الحصول على التمويل الشخصي الكاش بدون رسوم إدارية وبأقل نسبة ربح كما سوف نتعرف في هذا المقال على كيفية التقديم على طلب المنتج والشروط الواجب توفرها في المتقدمين للحصول على التمويل الشخصي بدون رسوم إدارية كما يمكن أن تتعرف عزيزي القارئ من خلال متابعتك لهذا المقال على الشروط التي حددها مصرف الراجحي والواجب توفرها في المتقدمين للاستفادة من التمويل الشخصي النقدي المتاح لدي البنك بالإضافة إلى أهم الأوراق والمستندات المطلوبة واللازم تقديمها للبنك من أجل سرعة إتمام جميع إجراءات طلب الحصول على المنتج المتوفر لدي مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية.

تمويل الراجحي بأقل راتب وأقل نسبة ربح وبدون رسوم إدارية

مصرف الراجحي من أكبر المؤسسات المالية بالمملكة العربية السعودية والذي يقدم مجموعة متنوعة ومختلفة من المنتجات التمويلية والعروض المصرفية التي تناسب كافة الفئات من أفراد وشركات ومنشأت صغيرة ومتوسطة ، ويأتي تمويل الراجحي الفوري بأقل راتب وأقل نسبة ربح وبدون رسوم إدارية أحد تلك العروض التمويلية التي يقدمها البنك للأفراد بتسهيلات عديدة وإمتيازات متنوعة يمكن أن يستفيد بها العميل عند طلب المنتج ، ومن خلال موقع ثقفنى سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مميزات التمويل الشخصي المقدم من مصرف الراجحي.

تمويل شخصي مصمم بصيغة مطابقة لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. يوفر البنك هامش ربح تنافسي من خلال هذا المنتج. يقدم المصرف التمويل الشخصي بخيارات للسداد عديدة وأقساط ميسرة تصل حتى 60 شهر. يتميز هذا المنتج المتاح لدي مصرف الراجحي بأنه لا يحتاج إلى دفع رسوم إدارية. تمويل شخصي فوري بأقل نسبة ربح. يمكن للعملاء الحصول على التمويل الشخصي بأقل راتب شهري. يتميز التمويل الشخصي المقدم من مصرف الراجحي بمعدل نسبة سنوي يبدأ من 1.15٪.

يمكن للأفراد بالمملكة العربية السعودية الراغبين في طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون رسوم إدارية وبأقل نسبة ربح التقديم على طلب المنتج من خلال التسجيل في الراجحي مباشر.

كما يمكن للعميل التقدم بطلب الحصول على التمويل الشخصي بدون رسوم إدارية وبأقل راتب وأقل نسبة ربح عن طريق زيارة أحد فروع مصرف الراجحي المتواجده داخل المملكة العربية السعودية.

يتيح البنك أيضاً للعميل التقدم على طلب الحصول على التمويل الشخصي من مصرف الراجحي من الدخول على رابط تمويل الراجحي وتعبئة نموذج الطلب بجميع البيانات الشخصية المطلوبة.

يشترط ألا يزيد عمر المتقدم بالطلب والموظف في احد الجهات المعتمدة لدي البنك عن 60 سنة وذلك عند سداد أخر قسط.

إذا كان المتقدم من المتقاعدين فيشترط ألا يزيد عمر المتقدم عن 70 سنة عند أجل استحقاق التمويل.

يشترط أن يكون الشخص المتقدم يعمل لدي جهة معتمدة لدي مصرف الراجحي.

الراتب الشهري للمتقدم السعودي يجب ألا يقل عن 2000 ريال سعودي.

أما إذا كان المتقدم من المقيمين فيشترط ألا يقل الراتب الشهري عن 5000 ريال سعودي.

إذا كان المتقدم من المتقاعدين يشترط ألا يقل الراتب الشهري عن 1900 ريال سعودي.

يلزم لاستكمال طلب التمويل الشخصي تقديم الهوية الوطنية للمتقدم السعودي أو الإقامة للمتقدم غير السعودي.

تعبئة نموذج طلب التمويل الشخصي المتاح لدي مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية.

تقديم تعريف بالراتب الشهري للمتقدم.

يشترط أيضاً لاستكمال طلب الحصول على تمويل الراجحي الفوري وبأقل راتب تحويل الراتب الشهرى للمتقدم على مصرف الراجحي.

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كيفية التقديم على طلب التمويل الشخصيشروط طلب التمويل الشخصي من مصرف الراجحيالوثائق والمستندات المطلوبة