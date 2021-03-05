مجموعة جديدة من شاومي مواصفات وسعر Redmi note 10، موبايلات شاومي بعد القليل من الساعات على ظهورها لأول مرة في الهند، زاد وانتشر البحث على محركات البحث عن مجموعة ريدمي نوت الجديدة، حيث يسعى الجميع في البحث عن كل التفاصيل التي تخص المجموعة الجديدة، وفي ساعات قليلة أصبحت مجموعة Redmi Note 10 الجديدة، الصادرة من قبل شركة شاومي مجموعة عالمية الآن، ولهذا سوف نقَم اليوم بعرض تفاصيل هذه المجموعة ومواصفاتها وأسعارها.

مجموعة جديدة من شاومي أولا Note 10 Pro

هاتف Redmi Note 10 Pro يعتبر أفضل إصدار في مجموعة Redmi 10 الجديدة، فهو يحتوي على شاشة نوع AMOLED ذات قياس 6.67 إنشات، وتحتوي على داعم لمعدل التحديث يبلغ 120 هرتز ولمعدل الاستجابة للمس يبلغ 240 هرتز، وتعتبر الكاميرا هي الأفضل، حيث يتميز بعدسة لمستشعر Samsung ISOCELL HM2 ذات دقة 108 ميجابيكسل، وأيضا به عدسة واسعة ذات دقة 8 ميجابكسل، ويوجد أيضا عدسة ماكرو ذات دقة 5 ميجابيكسل، وبالنسبة للكاميرا الأمامية فهي ذات دقة 16 ميجابيكسل.

ويعمل أيضا بمعالج من Snapdragon 732G مع 8 أو 6جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، ويشمل بطارية ذات سعة 5020 ميلي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 33 واط.

ويحتوي على استشعار البصمة والذي يوجد على جانب الهاتف

ومن المعلن أن يصدر Redmi Note 10 Pro في 8 مارس باللون الأزرق، والرمادي، والبرونزي، سوف يكون سعر النسخة 6/64 جيجابايت279 دولار، و 299 دولار سعر النسخة 6/128 جيجابايت، و329 دولار سعر نسخة 8/128 جيجابايت، تعرف أيضا على مجموعة موبايل Oppo Find الجديدة تعرف على مواصفات كلا منها

شاومي تعلن عن مجموعة جديدة ثانيا Redmi Note 10

ويحتوى هذا الهاتف على شاشة من النوع AMOLED ذات قياس 6.43 إنشات وتتميز بالتدرج اللوني DCI-P3، وبالنسبة للكاميرا فهو يحتوى على العدسة الرئيسية ذات دقة 48 ميجابكسل، وعدسة واسعة ذات دقة 8 ميجابكسل، وأيضا عدسة عمق ذات دقة 2 ميجابكسل، وعدسة ماكرو ذات دقة 2 ميجابكسل، وبالنسبة للكاميرا الأمامية فهي ذات دقة 13 ميجابكسل.

كما إنه يتضمن معالج Snapdragon 678 مع 6أو 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، والبطارية ذات سعة 5000 ميلي أمبير وتدعم للشحن السريع بقوة 33 واط واستشعار للبصمة يوجد على جانب الهاتف

ومن المعلن عنه إصدار هذا الهاتف في 8 مارس باللون الرمادي، والأخضر، والأبيض، وبالنسبة للسعر للنسخة 4/64 جيجابايت 199 دولار، و 229 دولار سعر النسخة 4/128 جيجابايت و 279 دولار سعر النسخة 8/128 جيجابايت.

مجموعة ريدمي العالمية الجديدة ثالثا Redmi Note 10S

يتقارب كثيرا هذا الهاتف مع الهاتف Redmi Note 10، و يحتوى على شاشة من نوع AMOLED ذات قياس 6.43 إنشات والبطارية ذات سعة 5000 ميلي أمبير، وتدعم الشحن السريع لقوة 33 واط.

ويحتوى على كاميرا بعدسة أساسية ذات دقة 64 ميجابكسل، وعدسة واسعة ذات دقة 8 ميجابكسل، وعدسة العمق ذات دقة 2 ميجابكسل وأيضا عدسة ماكرو ذات دقة 2 ميجابكسل، وبالنسبة للكاميرا أمامية فهي ذات دقة 13 ميجابكسل.

ويأتي بمعالج MediaTek Helio G95 مع 8 أو 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، ويوجد استشعار للبصمة مثبت على جانب الهاتف.

ومن المعلن عنه نزول هذا الهاتف في شهر أبريل باللون الرمادي، والأزرق، والأبيض.

وبالنسبة للسعر لنسخة 6/64 جيجابايت 229 دولار، و 249 دولار سعر نسخة 6/128 جيجابايت، و 279 دولار سعر لنسخة 8/128 جيجابايت.

مجموعة ريدمي الجديدة رابعا Redmi Note 10 5G

لا يحتوي هذا الهاتف كباقي المجموعة على شاشة من النوع AMOLED، فهو يمتلك شاشة LCD ذات قياس 6.5 إنشات وذات دقة 1080 بكسل، ويأتي الهاتف أيضا بمعالج MediaTek Dimensity 700 و5G مدمج، وبالنسبة للكاميرا فهي ثلاثية العدسة الرئيسية ذات دقة 48 ميجابكسل، وعدسة عمق ذات دقة 2 ميجابيكسل، وعدسة ماكرو ذات دقة 2 ميجابكسل، وبالنسبة للكاميرا أمامية فهي ذات دقة 8 ميجابكسل.

ويوجد به بطارية ذات سعة 5000 ميلي أمبير ومعدل شحن 18 واط، ويوجد به أيضا استشعار للبصمة موجود على جانب الهاتف.

ومن المعلن عنه إصدار الهاتف منذ شهر أبريل باللون الرمادي، والبرونزي، والأزرق.

وبالنسبة للسعر لنسخة 4/64 جيجابايت 199 دولار، و229 دولار سعر نسخة 4/128 جيجابايت.