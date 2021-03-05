الصحة العالمية فى أوروبا: نرفض جوازات سفر التطعيم

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاج"، الصادرة اليوم، قال المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية فى أوروبا، هانز كلوجه، إن "التطبيق المنتظر لهذه الجوازات الصيف المقبل حتمى على الأرجح، لكنه ليس بتوصية من منظمة الصحة العالمية".
وأوضح كلوجه، أن هناك مخاوف جدية تتعلق بفترة استمرار المناعة، إلى جانب أن اللقاح "لا يمنع بالضرورة نقل العدوى لأشخاص آخرين".
وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت عزمها على طرح مشروع قانون بشأن استصدار شهادة للحاصلين على التطعيم المضاد لفيروس كورونا فى 17 مارس الجارى، تسمى بـ"جواز المرور الأخضر الرقمى"، ما يعول عليه الكثيرون لإزالة الكثير من القيود المفروضة على الحياة العامة، مثل السفر.
وتوقع كلوجه أن تنتهى جائحة كورونا فى غضون 10 أشهر تقريبًا، بحلول مطلع العام المقبل 2022، وذلك إذا لم تحدث تطورات عكسية.
كما حذر ممثل الصحة العالمية فى أوروبا من عدم أخذ طفرات كورونا على محمل الجد، لافتا إلى أن بعضها قد ينتشر بسرعة كبيرة ويتسبب فى مسارات خطيرة للوباء.
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