ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، قال نيشيمورا، المسؤول عن ملف مكافحة كورونا، إن "الحكومة عقدت اجتماعًا فى وقت مبكر من اليوم مع المستشارين، ووافقوا على تمديد الطوارئ".
بموجب حالة الطوارئ، طلبت الحكومة اليابانية إغلاق المطاعم والحانات بحلول الساعة 8 مساء مع وقف تقديم المواد الكحولية قبلها بساعة، كما طلبت من السكان البقاء فى منازلهم بعد الثامنة مساء، باستثناء الخروج للضرورة.
وكان من المقرر أن تنهى مقاطعات "طوكيو وشيبا وكاناجاوا وسايتاما" التى تمثل 30% من سكان اليابان، الإغلاق فى 7 مارس الجارى، إلا أنها اضطرت لتمديد الإغلاق لعدم تراجع حالات الإصابة.
وقال مكتب رئيس الوزراء يوشيهيدى سوجا، إنه "من المقرر أن يعقد سوجا مؤتمرًا صحفيًا اليوم، بعد أن اتخذت الحكومة رسميًا قرار مد الطوارئ".
يذكر أن اليابان سجلت حتى الآن 433 ألف إصابة بفيروس كورونا، إضافة إلى 8.050 حالة وفاة جراء الإصابة بالوباء حتى أول أمس الأربعاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليابان: تمديد طوارئ كورونا فى طوكيو و3 مقاطعات رئيسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.