اليابان: تمديد طوارئ كورونا فى طوكيو و3 مقاطعات رئيسية

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الاقتصاد اليابانى ياسوتوشى نيشيمورا، اليوم الجمعة، عزم الحكومة على تمديد حالة الطوارئ فى طوكيو والثلاث مقاطعات المجاورة "شيبا وكاناجاوا وسايتاما"، حتى 21 مارس الجارى، بسبب فيروس كورونا المستجد.





ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، قال نيشيمورا، المسؤول عن ملف مكافحة كورونا، إن "الحكومة عقدت اجتماعًا فى وقت مبكر من اليوم مع المستشارين، ووافقوا على تمديد الطوارئ".

بموجب حالة الطوارئ، طلبت الحكومة اليابانية إغلاق المطاعم والحانات بحلول الساعة 8 مساء مع وقف تقديم المواد الكحولية قبلها بساعة، كما طلبت من السكان البقاء فى منازلهم بعد الثامنة مساء، باستثناء الخروج للضرورة.

وكان من المقرر أن تنهى مقاطعات "طوكيو وشيبا وكاناجاوا وسايتاما" التى تمثل 30% من سكان اليابان، الإغلاق فى 7 مارس الجارى، إلا أنها اضطرت لتمديد الإغلاق لعدم تراجع حالات الإصابة.

وقال مكتب رئيس الوزراء يوشيهيدى سوجا، إنه "من المقرر أن يعقد سوجا مؤتمرًا صحفيًا اليوم، بعد أن اتخذت الحكومة رسميًا قرار مد الطوارئ".

يذكر أن اليابان سجلت حتى الآن 433 ألف إصابة بفيروس كورونا، إضافة إلى 8.050 حالة وفاة جراء الإصابة بالوباء حتى أول أمس الأربعاء.