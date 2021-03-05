إثيوبيا : ملتزمون بحل بشأن سد النهضة يفيد جميع الأطراف

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء مباحثات بيكيلى مع وفد من جمهورية الكونغو الديمقراطية "الرئيسة الحالية للإتحاد الإفريقى" حول سد النهضة.

وأشار الوزير بيكيلى إلى أن "إثيوبيا لا تزال ملتزمة بحل يفيد جميع الأطراف، وتتطلع إلى قيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية فى هذه المسألة، بالإضافة إلى الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية من خلال المفاوضات الثلاثية".

وأكد وزير الخارجية، سامح شكرى، ونظيرته السودانية، مريم الصادق المهدى، قبل أيام، أهمية التوصل لاتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى.

وأوضح الوزيران أهمية أن يحقق الاتفاق مصالح الدول الثلاث ويحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان، ويحد من أضرار هذا المشروع على دولتى المصب.

وأكد البلدان العربيان أن لديهما إرادة سياسية ورغبة جادة لتحقيق هذا الهدف فى أقرب فرصة ممكنة، كما طالبا إثيوبيا بإبداء حسن النية والانخراط فى عملية تفاوضية فعالة من أجل التوصل لهذا الاتفاق.