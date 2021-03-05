قرار لبناني عاجل بشأن الدراسة عن بعد.. تعرف عليه

أصدر وزير التربية والتعليم العالي اللبناني في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب قرارا عاجلا بشأن التعليم عن بعد في البلاد.
أوضح الوزير في قراره انه سيتم تعليق اعمال التدريس عن بعد في جميع المدارس والمعاهد الرسمية والخاصة اعتبارًا من صباح الاثنين 8 مارس2021 وحتي مساء الاحد 14 مارس 2021.
ويعيش لبنان علي صفيح ساخن قد ينفجر مابين عشية وضحاها حيث أقدم عدد من المواطنين المحتجين بعد ظهر اليوم الجمعة علي قطع عدد من الطرقات في مناطق مختلفة شرق لبنان وشماله وجنوبه وفي جبل لبنان.
وجاءت تلك التظاهرات احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.
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