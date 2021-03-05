انفجارات ناجمة عن استهداف حراقات النفط فى ريف حلب بسوريا

جدة - نرمين السيد - وذكرت وسائل إعلام محلية أن انفجارات متتالية سمعت فى محيط مدينة الباب، نجمت عن قصف استهدف حراقات "ترحين" شمال المدينة، وتم تداول صور لحرائق ضخمة فى المكان، كما تحدثت بعض الوسائل عن قتلى وجرحى لم تحدد عددهم.
وذكرت صفحات إخبارية ومواقع محلية أن استهداف "ترحين" سبقه عدة انفجارات هزت منطقة الحمران قرب مدينة جرابلس فى الريف الشمالى الشرقى لحلب، وقالت إنه ناجم عن "استهداف صاروخى لحراقات تكرير النفط".
وتسيطر على المناطق المستهدفة فصائل مدعومة من تركيا.
وكانت ترحين شهدت فى التاسع من الشهر الماضى انفجارات استهدفت "حراقات تكرير النفط" فيها.
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