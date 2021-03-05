جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس التونسى قيس سعيّد، اليوم الجمعة، أن هناك من يعمل على استثمار العمليات الإرهابية لغايات سياسية ويريد ترتيب الأوضاع عن "طريق إرهابيين جاهلين وخونة، حتى يستفيد من دماء الأبرياء ويرتب الأوضاع بالشكل الذى رتب له".





وأشار الرئيس التونسى خلال استقباله ممثلين عن عائلات قتلى وجرحى حادثة بن قردان، إلى أن من يسعى إلى استثمار دماء الأبرياء لترتيب غاياته السياسية أصبح مفضوحا، حسبما أفادت قناة "العربية- الحدث". ولفت إلى أن هناك من يريد القيام بعمليات إرهابية "ولكن ليعلم من الآن أنه مفضوح وليعلم أن الشعب سيتصدى له كما تصدر أهالى بن قردان والقوات العسكرية والأمنية والمواطنين للإرهابيين". وأوضح سعيد "أن من يرتب للعمليات الإرهابية يخرج بعد أن تسيل الدماء ويسقط الضحايا الأبرياء للتنديد والبكاء، لكن لا تنديداتهم صادقة ولا دموعهم حقيقية".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس التونسى : هناك من يرتب لعمليات إرهابية ثم يندد بها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.