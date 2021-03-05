أخبار اليمن : قوى العدوان ارتكبت 131 خرقاً لوقف النار بالحديدة

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قوى العدوان ارتكبت 131 خرقاً لوقف النار بالحديدة

أفاد مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، بارتكاب قوى العدوان 131 خرقاً لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية. قوى العدوان ارتكبت 131 خرقاً لوقف النار بالحديدةأفاد مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، بارتكاب قوى العدوان 131 خرقاً لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية. وأوضح المصدر أن الخروقات تضمنت محاولة تسلل في كيلو16 واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية وقرب شارع الخمسين و21 خرقاً بقصف مدفعي و93 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة. وأشار المصدر إلى أن خروقات قوى العدوان شملت أيضاً شن 4 غارات لطيران تجسسي على والفازة وحيس وتحليق 12 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 والفازة وحيس والتحيتا والجبلية.

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