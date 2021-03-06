مصر.. حادث مروري مروع يودي بحياة نحو 18 شخصا

قال مسؤولان بوزارة الصحة المصرية ومسؤول أمني إن 18 لقوا حتفهم وأصيب ثلاثة آخرون مساء الجمعة في حادث تصادم بين حافلة صغيرة وشاحنة على طريق سريع جنوبي العاصمة القاهرة.

ووقع الحادث في محافظة الجيزة على مسافة نحو 80 كيلومترا جنوبي القاهرة. وقال المسؤولان الصحيان إن المصابين نقلوا إلى المستشفى للعلاج وإن جثث المتوفين نقلت إلى أكثر من مستشفى في الجيزة ومحافظة بني سويف المجاورة. وقال المصدر الأمني إن المعاينة المبدئية أشارت إلى انفجار إطار أمامي في الشاحنة مما أدى إلى انقلابها على الحافلة التي كانت تمر بجوارها.

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