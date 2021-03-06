السعودية تقرر وقف الإجراءات الاحترازية لعدد من الأنشطة

أعلنت وزارة الداخلية السعودية أنه تقرر اعتبارا من الأحد عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية التي بموجبها تم في السابق وقف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية، وإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة، أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق، ونحوها والصالات المراكز الرياضية، وتقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها.
وقال مصدر في الداخلية السعودية إن هذا القرار جاء بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة من تقارير تضمنت مؤشرات مطمئنة بشأن مستجدات المنحنى الوبائي في مناطق المملكة.
لكنه أشار إلى استمرار منع المناسبات والحفلات كافة، وهي تتضمن حفلات الزواج، واجتماعات الشركات وما في حكمها، في قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق، وكذلك في الاستراحات والمخيمات التي تستخدم لتلك الأغراض، حتى إشعار آخر.
وشدد القرار على ضرورة بقاء الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية عند عشرين شخصاً.
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