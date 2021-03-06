التحالف العربى يعلن إحباط هجوم جديد من الحوثيين على السعودية

جدة - نرمين السيد - وأفاد التحالف، فى بيان نشرته "واس"، باعتراض وتدمير طائرتين دون طيار مفخختين أطلقتا تجاه مدينتى جازان وخميس مشيط جنوب السعودية. وأضاف أن عدد الطائرات المسيرة التى تم اعتراضها وتدميرها بعد إطلاقها من اليمن على يد الحوثيين بلغ 8، قائلا إن جميعها حاولت استهداف المدنيين

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