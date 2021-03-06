قالت شركة أمريكان أيرلاينز إن طائرة من طراز بوينج 737ماكس كانت متجهة إلى مطار نيوارك ليبرتي الدولي في ولاية نيوجيرزي أعلنت حالة الطوارئ بعد أن قام قائد الطائرة بإغلاق محرك بسبب مشكلة ميكانيكية محتملة.
وأضافت شركة الطيران أن الطائرة التي كانت قادمة من ميامي وتحمل 95 راكبا وطاقما مؤلفا من ستة أفراد هبطت بسلام في نيوارك دون حوادث.
وقالت إن المشكلة المحتملة تتعلق بضغط زيت المحرك أو مؤشر الحجم وليس نتيجة أي شيء متعلق بالخلل المرتبط بحادثين مميتين تعرضت لهما طائرتين من طراز 737 ماكس في 2018 و 2019 مما أدى إلى وقف تحليق الطائرة لمدة 20 شهرا.
وكانت شركة أمريكان أيرلاينز أول شركة طيران أمريكية تستأنف رحلات 737 ماكس في أواخر العام الماضي بعد موافقة إدارة الطيران الاتحادية على تحديثات السلامة من قبل شركة بوينج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طائرة 737 ماكس تعلن الطوارئ بسبب عطل ميكانيكي بالمحرك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.