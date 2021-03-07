المكسيك تسجل 6.561 إصابة جديدة بكورونا و779 وفاة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، السبت، عن تسجيلها 6.561 إصابة و779 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى البلاد، التى تعيش مستويات عالية للمتوفين جراء الجائحة وسط صعوبات فى مجال تلقيح السكان.





وأفادت الوزارة، فى إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 6561، لتصل إلى مستوى 2125866 حالة. ويأتى ذلك بعد أن بلغ مؤشر الإصابات المسجلة بفيروس كورونا فى المكسيك يوم 4 مارس 7521، وفى 5 مارس 6.797. كما ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال اليوم الماضى 779 وفاة ناجمة عن المرض، ليترفع عدد ضحايا الجائحة فى المكسيك إلى 190.357 شخصا.

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