فيديو .. لحظة اعتراض مسيرات مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

جدة - نرمين السيد - عرض تحالف دعم الشرعية لقطات لاعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين من نوع "صماد"، وتدمير مسيرة مفخخة حوثية من نوع "قاصف" أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه السعودية اليوم،





وكان تحالف دعم الشرعية فى اليمن أعلن، اليوم الأحد، اعتراض صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيات الحوثية تجاه مدينة جازان. وأكد التحالف اعتراض وتدمير ما مجموعه 12 طائرة بدون طيار مفخخة، جميعها حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة. وكشف التحالف عن اعتراض وتدمير 5 مسيرات حوثية مفخخة حاولت استهداف المدنيين، وبعدها بقليل تم اعتراض وتدمير 3 طائرات بدون طيار، كما أعلن عن تدمير 4 مسيرات، ليرتفع العدد إلى 12 طائرة مسيرة مفخخة أطلقت تجاه السعودية.

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