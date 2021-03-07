قدرة واعدة لعقار «مولنوبيرافير» فـي مواجهة انتشار عدوى كورونا والصحة العالمية لا توصي بإصدار شهادات تطعيم للمسافرين

■ آلية جديدة للمطاعم فـي السعودية لمنع الزحام

■ أبو ظبي تعيد فتح دور السينما بنسبة 30%

■ لبنان يستقبل رابع شحنة من لقاح «فايزر»

■ مصر تؤكد خلوها من سلالات كورونا الجديدة

■ بريطانيا تتجه لإلغاء كافة القيود بحلول 21 يونيو

نيويورك ـ عواصم ـ «الوطن» ـ وكالات:

قالت شركة الأدوية الأميركية “ميرك”، إن عقارا تجريبيا تطوره أظهر قدرة واعدة في مواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا داخل جسم الإنسان. وأوضحت الشركة أن العقار المضاد للفيروسات “مولنوبيرافير” الذي تطوره بالتعاون مع شركة “ريدج باك بيو” أظهر انخفاضا أسرع في الفيروسات المعدية خلال المرحلة “2 أ” من دراستها، بين المشاركين المصابين بـ”كوفيد19” في وقت مبكر، بحسب وكالة “رويترز”. وقال ويليام فيشر، أستاذ الطب المساعد في كلية الطب بجامعة نورث كارولينا في بيان للشركتين: ”النتائج الموضوعية الثانوية في هذه الدراسة، المتمثلة في حدوث انخفاض أسرع في الفيروس المعدي بين الأفراد المصابين بكوفيد مبكرا، الذين عولجوا بمولنوبيرافير، تعد واعدة. ويجري اختبار المضاد الفيروسي حاليا في المرحلة 2/‏3 من التجربة التي من المقرر أن تكتمل في مايو المقبل. من جانب آخر، أعلنت ممثلة منظمة الصحة العالمية في الاتحاد الروسي ميليتا فوجنوفيتش أن المنظمة لا توصي بإصدار شهادات التطعيم للمسافرين. ووفقا لوسائل إعلام روسية، قالت فوجنوفيتش: “في هذه المرحلة، لا توصي منظمة الصحة العالمية باستخدام شهادات التطعيم للمسافرين لأن هناك العديد من العناصر التي يجب مراعاتها”. وأشارت إلى أن الخبراء ما زالوا في المراحل الأولى من فهم الاستجابة المناعية الكاملة لفيروس كورونا. يأتي ذلك فيما بلغ عدد الإصابات جراء فيروس كورونا عالميا 117 مليونا و113 ألفا و545 حالة بحسب بيانات موقع وورلد ميترز.

خليجيا، قالت وزارة الشؤون البلدية والإسكان السعودية إنها وضعت آلية جديدة لمنع تكدس الزبائن في المطاعم انتظارا لطلباتهم. وهي عبارة عن حجز مسبق عن طريق التطبيقات الإلكترونية أو التليفون. ودعت الوزارة إلى منع انتظار الأفراد داخل المطعم سواء للحصول على الطلبات أو طاولة للجلوس، ومنع التزاحم والتدافع عند المداخل والمخارج، ومنع تقديم الطعام داخل المطعم في حال تعذر تطبيق مسافة التباعد 3 أمتار. في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، قررت السلطات فتح دور السينما بنسبة 30% من طاقتها الاستيعابية. وقالت السلطات إن القرار جاء بناء على موافقة لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في الإمارة. وقد أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة تسجيل 12 حالة وفاة و2613 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 410 آلاف و849 حالة.

الى ذلك، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية وصول الشحنة الرابعة من لقاح “فايزر” إلى مطار بيروت، تحتوي على 32 ألفا و760 لقاحا، على ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية. في سوريا طلبت وزارة الصحة من المستشفيات العامة المعنية بأقسام العزل المتابعة اليومية واستيعاب كل الحالات المشتبهة مع الاستعداد لإمكان الانتقال لخطة الطوارئB .

في مصر أكد محمد حساني مساعد وزيرة الصحة المصرية أن بلاده خالية من سلالات فيروس كورونا الجديدة التي ظهرت في عدة دول من العالم، مشددا على أن الوزراة أجرت نحو 290 تحليل “تسلسل جيني” في معاملها خلال الفترة الماضية، وجاءت النتائج “سلبية” للسلالة التي كان بداية ظهورها في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا. من جهته قال مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الأردني نزار مهيدات، إن المؤسسة طلبت النواقص الفنية من الشركة المصنعة للقاح “سبوتنيك 5” الروسي لإجازته بشكل طارئ. وأكد بأن الأردن يخلو من اللقاحات المزورة، معللاً ذلك بأن المصدر الذي يتلقى منه واضح، والجهة التي تستقبل تلك اللقاحات هي وزارة الصحة الأردنية.

دوليا، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 93 حالة وفاة و 8010 إصابات جديدة بفيروس كورونا . من جهته ألمح وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إلى احتمالات إلغاء كافة إجراءات الإغلاق في بريطانيا بحلول الحادي والعشرين من يونيو المقبل فى ظل الوقاية التى ستوفرها اللقاحات والاختبارات المنتظمة . في إيطاليا تدرس حكومة رئيس الوزراء ماريو دراجي فرض قيود أكثر صرامة، بما في ذلك جعل إيطاليا بأكملها منطقة شديدة الخطورة “حمراء” على الأقل خلال إجازات نهاية الأسبوع، لمواجهة طفرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

آسيويا، ذكرت وزارة الصحة اليابانية أنه تم تسجيل حالة ثانية لفرط الحساسية التي تصيب أجهزة حيوية بالجسم، في أعقاب التطعيم بلقاح مضاد لفيروس كورونا في اليابان طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية “إن.إتش.كيه”.