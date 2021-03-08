ميغان ماركل تفتح النار على العائلة المالكة: لقد أخرسوني

أطلقت ميغان ماركل زوجة الأمير هاري تصريحات مثيرة، فتحت فيها النار على العائلة المالكة البريطانية.
وقالت ميغان في مقابلة مع الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري، بثتها محطة "سي بي إس" الأميركية، إنها "أُجبِرت على التزام الصمت"، بعد انضمامها إلى العائلة المالكة، التي "لم توفر لها الحماية" على حد تعبيرها.
واعتبرت ميغان ماركل أنها كانت ضحية "حملة تشويه حقيقية".
كما أفادت ميغان أيضا أنها عانت من اعتلال في صحتها العقلية خلال فترة وجودها في العائلة المالكة، حيث نمت لديها أفكار انتحارية.
وقالت: "لم أكن أرغب في أن أبقى على قيد الحياة".
وأضافت أن العائلة المالكة "رفضت السماح لها بالحصول على مساعدة عندما راودتها أفكار انتحارية".
ولدى حديثها عن حملها لطفلها الأول أرشي، زعمت ميغان أن العائلة المالكة "لا تريده أن يكون أميرا ولا تريد أن توفر له الأمن"، وعند سؤالها عن السبب، قالت إن هناك "مخاوف ومحادثات حول لون بشرته عند ولادته".
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