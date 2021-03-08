هاري: والدي الأمير تشارلز وشقيقي ويليام محاصران في القصر

أكد الأمير هاري، اليوم الإثنين، أنه كان محاصرا داخل العائلة المالكة البريطانية، حتى قبل ان يتزوج ميجان ماركل.
وقالت هاري في حواره مع أوبرا وينفري: "أنا نفسي كنت محاصرًا أيضًا. لم أجد مخرجًا. كنت محاصرًا لكنني لم أكن أعرف أنني محاصر".
وأضاف: "كلنا محاصرون داخل النظام، مثل باقي أفراد عائلتي. والدي وأخي محاصرون. لا يمكنهم المغادرة ، ولدي تعاطف كبير معهم".
وتابع أن العائلة المالكة البريطانية لم تدافع عن ميجان أمام العناوين الصحفية ضدها منذ دخولها القصر.
واشار إلى: "أكثر اللحظات صعوبة علي في القصر عقب رفض 70 عضوا بمجلس العموم البريطاني للعناوين الإخبارية ضد ميجان، إلا أن العائلة لم تقل أي كلمة على الإطلاق ضد هذه العناوين والتصريحات".
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