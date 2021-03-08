موعد تلقي طلاب المدارس لقاحات كورونا بأمريكا

توقع أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أن يتلقى طلاب المدارس الثانوية لقاحات كورونا أوائل الخريف في الولايات المتحدة.

وقال فاوتشي، وفق ما نقلته شبكة "سي بي إس" الأمريكية: يتم إجراء الاختبارات لتحديد كل من السلامة والمناعة المماثلة لدى طلاب المدارس الثانوية. نتوقع أنه من المحتمل جدًا أن يتمكن طلاب المدارس الثانوية من التطعيم بحلول فصل الخريف".

تابع فاوتشي:"ربما ليس في اليوم الأول ، ولكن بالتأكيد الجزء الأول من الخريف لذلك الفصل الدراسي".

فيما أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة، تلقي أكثر من 90 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وقالت وفق ما نقلته رويترز إنه تم منح 90 مليونا و351 ألفا و750 جرعة من لقاحات كورونا إلى المواطنين، وكذلك توزيع 116 مليونا و363 ألفا و405 جرعات.