على هامش اليوم العالمى للمرأة.. 17 ألف تركية و3 آلاف طفل فى سجون أردوغان

جدة - نرمين السيد - كشفت المعارضة التركية عن إحصائيات تؤكد وجود 17 ألف تركية فى السجون التركية حاليًا، فيما فقدت أكثر من 6 آلاف سيدة أخرى حياتهن على مدار 19 عامًا من حكم حزب "العدالة والتنمية"، الذى يتزعمه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.





ووفقًا لصحيفة "زمان" التركية المعارضة، استعرض النائب البرلمانى عن حزب الشعب الجمهورى فى اسطنبول، سيزجين تانريكولو، تقريرًا يكشف عن حصيلة الانتهاكات ضد المواطنات التركيات، وذلك على هامش احتفال العالم بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، اليوم 8 مارس.

وأشار تقرير النائب التركى إلى وجود 17 ألف امرأة حاليًا فى سجون تركيا، إضافة إلى وجود 3 آلاف طفل بصحبة أمهاتهم داخل هذه السجون.

كما أكد التقرير التركى مقتل 6.732 امرأة على أيدى رجال خلال حكم حزب العدالة والتنمية، بسبب القوانين التى تكرس لإهانة المرأة وإفلات مرتكبيها الذكور من العقاب.

وكشف التقرير النقاب أيضًا عن مقتل 965 سيدة فى أماكن عملهن فى الفترة الممتدة بين العامين 2013 و2020.