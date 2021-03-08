شيخ الأزهر: أدعو الجميع لبذل المزيد من أجل تمكين المرأة

وجه شيخ الأزهر، أحمد الطيب، الاثنين، رسالة شكر لكل نساء العالم، بمناسبة يومهن العالمي، الذي يصادف يوم 8 مارس.

ونشر أحمد الطيب تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر، قال فيها: "أحيي كلَّ نساء العالم ممَّن أعانوا أسرهن ومجتمعاتهن على النهوض والتقدم والصمود في مواجهة التَّحديات".

وأضاف: "أقول لهن شكرا على ما قدمتموه، وأدعو الجميع لبذل المزيد من أجل تمكين المرأة، وتجريم تعريضها لأي عنفٍ أو ظلمٍ أو تهميشٍ، وضمان حصولها على حقوقها كاملة دون أي تمييز".

ويخصص 8 مارس للاحتفال بعيد المرأة في مختلف أنحاء العالم، وهو يوم للاعتراف بجميل النساء وبما تقدمه للمجتمع.

يشار إلى أن منظمة الأمم المتحدة احتفلت بأول يوم دولي رسمي للمرأة عام 1975.