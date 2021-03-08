معلومات أولية .. أسماء : الوزراء المغادرون لحكومة الخصاونة

دوت الخليج :- قالت مصادر ان نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية أمية طوقان سيغادر منصبه في التعديل الوزاري على حكومة الدكتور بشر الخصاونة . ومن المقرر ان يتم التعديل الوزاري الاول على حكومة الخصوانة ظهر اليوم وسيغادر الى جانب طوقان كل من وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي و وزير الزراعة محمد داودية و وزيرة تطوير الاداء المؤسسي رابعة العجارمة و وزير المياه معتصم سعيدان و وزير الثقافة باسم الطويسي و وزير التعليم العالي محمد ابوقديس و وزير النقل مروان الخيطان.

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