بايدن : حكومتى ملتزمة بضمان تمثيل المرأة فى جميع مستويات الحكومة الاتحادية

جدة - نرمين السيد - وأكد بايدن - فى رسالة مطولة بمناسبة اليوم العالمى للمرأة حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الاثنين - أن رفع مكانة النساء والفتيات على الصعيد العالمى هو الشيء الصحيح الذى ينبغى عمله لإنها مسألة عدالة وإنصاف ولياقة، وستؤدى إلى عالم أفضل وأكثر أمنا وازدهارا لنا جميعا".

وأعلن بايدن أنه وقع أمرا تنفيذيا بإنشاء "مجلس السياسة الجنسانية" فى البيت الأبيض، مضيفا "كنت فخورا بذلك".

وقال الرئيس إن المجلس يعمل على "ضمان أن تستند كل سياسة داخلية وأجنبية نتبعها إلى أساس من الكرامة والإنصاف للمرأة"، مضيفا "حكومتى ملتزمة بضمان تمثيل المرأة على قدم المساواة فى جميع مستويات الحكومة الاتحادية"، وقال إن هذا الالتزام بدأ مع نائبة الرئيس كامالا هاريس التى "اخترقت حاجزا صمد لأكثر من قرنين من الزمان".