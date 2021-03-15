فضاء أولياء التلاميذ tharwa.education.gov.dz فضاء التلاميذ كشف نقاط الفصل الأول 2021

فضاء أولياء التلاميذ من الموضوعات الأكثر بحثاً حالياً بالجزائر، فعقب الانتهاء من اختبارات الفصل الدراسي الأول 2021، تتم عمليات بحث لمعرفة خطوات استخراج كشف نقاط التلاميذ، نظراً لتوجيه وزارة التربية الوطنية بأن النتائج متاحة على موقع فضاء أولياء التلاميذ، وأنه من لديه حساب مفعل على الموقع يستطيع الدخول بالرقم التعريفي للتلميذ، وكلمة السر التي حددتها للدخول من حسابه، وتحديد الصف التابع له التلميذ، لتكون تفاصيل كشف نقاط التلميذ متوافرة بين يديه في أسرع وقت.كشف نقاط التلاميذ الفصل الأول 2021
يستطيع أولياء الأمور الحصول على كشف نقاط أبنائهم إلكترونياً، قبل التوجه للمدرسة والحصول على الكشف الورقي، فقد حددت الوزارة يوم 21 مارس لاستلام نتائج الطلاب للفصل الدراسي الأول 2021 من المدارس، ولكي يطمئن الطلاب على النتائج، يتم استخراجها إلكترونياً في أي وقت فهي متاحة على الموقع المخصص لذلك تفصيلياً.رابط دخول فضاء أولياء التلاميذ 2021
- الدخول على الموقع الإلكتروني “tharwa.education.gov.dz“.
- تسجيل كلمة السر.
- كتابة البيانات المطلوبة.
- تسجيل code.barry.
- الدخول على أيقونة نتائج الأبناء.
- تحديد الصف الدراسي.
- يتم عرض كشف نقاط التلميذ.
أطلقت وزارة التربية الوطنية الأرضية الرقمية، لاستخراج نقاط التلاميذ بمختلف المراحل، دون الحاجة للذهاب للمدارس حرصاً منها على سلامتهم من عدوي فيروس كوفيد 19، فيقوم ولي الأمر بإدخال الرقم التعريفي للتلميذ، الحاصل عليه من المدرسة في شهادات النتائج السابقة، واتباع باقي الخطوات للاستعلام عن النتيجة، حيث تهتم الوزارة بتفعيل النظام الرقمي والإلكتروني خلال العملية التعليمية، ضمن خطة الوزارة للنهوض بالتعليم عن بُعد والمنافسة مع مختلف البدان المجاورة والعالمية.وسائل استخراج كشف نقاط التلاميذ الفصل الدراسي الأول 2021
- اكتب اسمك على صور صباح الخير لتحية أصدقائك وأحبابك صباحاً
الوسوم
فضاء أولياء التلاميذ من الموضوعات الأكثر بحثاً حالياً بالجزائر، فعقب الانتهاء من اختبارات الفصل الدراسي الأول 2021، تتم عمليات بحث لمعرفة خطوات استخراج كشف نقاط التلاميذ، نظراً لتوجيه وزارة التربية الوطنية بأن النتائج متاحة على موقع فضاء أولياء التلاميذ، وأنه من لديه حساب مفعل على الموقع يستطيع الدخول بالرقم التعريفي للتلميذ، وكلمة السر التي حددتها للدخول من حسابه، وتحديد الصف التابع له التلميذ، لتكون تفاصيل كشف نقاط التلميذ متوافرة بين يديه في أسرع وقت.كشف نقاط التلاميذ الفصل الأول 2021
يستطيع أولياء الأمور الحصول على كشف نقاط أبنائهم إلكترونياً، قبل التوجه للمدرسة والحصول على الكشف الورقي، فقد حددت الوزارة يوم 21 مارس لاستلام نتائج الطلاب للفصل الدراسي الأول 2021 من المدارس، ولكي يطمئن الطلاب على النتائج، يتم استخراجها إلكترونياً في أي وقت فهي متاحة على الموقع المخصص لذلك تفصيلياً.رابط دخول فضاء أولياء التلاميذ 2021
- الدخول على الموقع الإلكتروني “tharwa.education.gov.dz“.
- تسجيل كلمة السر.
- كتابة البيانات المطلوبة.
- تسجيل code.barry.
- الدخول على أيقونة نتائج الأبناء.
- تحديد الصف الدراسي.
- يتم عرض كشف نقاط التلميذ.
أطلقت وزارة التربية الوطنية الأرضية الرقمية، لاستخراج نقاط التلاميذ بمختلف المراحل، دون الحاجة للذهاب للمدارس حرصاً منها على سلامتهم من عدوي فيروس كوفيد 19، فيقوم ولي الأمر بإدخال الرقم التعريفي للتلميذ، الحاصل عليه من المدرسة في شهادات النتائج السابقة، واتباع باقي الخطوات للاستعلام عن النتيجة، حيث تهتم الوزارة بتفعيل النظام الرقمي والإلكتروني خلال العملية التعليمية، ضمن خطة الوزارة للنهوض بالتعليم عن بُعد والمنافسة مع مختلف البدان المجاورة والعالمية.وسائل استخراج كشف نقاط التلاميذ الفصل الدراسي الأول 2021
- اكتب اسمك على صور صباح الخير لتحية أصدقائك وأحبابك صباحاً
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فضاء أولياء التلاميذ tharwa.education.gov.dz فضاء التلاميذ كشف نقاط الفصل الأول 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.