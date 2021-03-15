فضاء أولياء التلاميذ tharwa.education.gov.dz فضاء التلاميذ كشف نقاط الفصل الأول 2021

فضاء أولياء التلاميذ من الموضوعات الأكثر بحثاً حالياً بالجزائر، فعقب الانتهاء من اختبارات الفصل الدراسي الأول 2021، تتم عمليات بحث لمعرفة خطوات استخراج كشف نقاط التلاميذ، نظراً لتوجيه وزارة التربية الوطنية بأن النتائج متاحة على موقع فضاء أولياء التلاميذ، وأنه من لديه حساب مفعل على الموقع يستطيع الدخول بالرقم التعريفي للتلميذ، وكلمة السر التي حددتها للدخول من حسابه، وتحديد الصف التابع له التلميذ، لتكون تفاصيل كشف نقاط التلميذ متوافرة بين يديه في أسرع وقت.

كشف نقاط التلاميذ الفصل الأول 2021

يستطيع أولياء الأمور الحصول على كشف نقاط أبنائهم إلكترونياً، قبل التوجه للمدرسة والحصول على الكشف الورقي، فقد حددت الوزارة يوم 21 مارس لاستلام نتائج الطلاب للفصل الدراسي الأول 2021 من المدارس، ولكي يطمئن الطلاب على النتائج، يتم استخراجها إلكترونياً في أي وقت فهي متاحة على الموقع المخصص لذلك تفصيلياً.

الدخول على الموقع الإلكتروني “tharwa.education.gov.dz“.

تسجيل كلمة السر.

كتابة البيانات المطلوبة.

تسجيل code.barry.

الدخول على أيقونة نتائج الأبناء.

تحديد الصف الدراسي.

يتم عرض كشف نقاط التلميذ.

رابط دخول فضاء أولياء التلاميذ 2021

الأرضية الرقمية لاستخراج نقاط التلاميذ

أطلقت وزارة التربية الوطنية الأرضية الرقمية، لاستخراج نقاط التلاميذ بمختلف المراحل، دون الحاجة للذهاب للمدارس حرصاً منها على سلامتهم من عدوي فيروس كوفيد 19، فيقوم ولي الأمر بإدخال الرقم التعريفي للتلميذ، الحاصل عليه من المدرسة في شهادات النتائج السابقة، واتباع باقي الخطوات للاستعلام عن النتيجة، حيث تهتم الوزارة بتفعيل النظام الرقمي والإلكتروني خلال العملية التعليمية، ضمن خطة الوزارة للنهوض بالتعليم عن بُعد والمنافسة مع مختلف البدان المجاورة والعالمية.

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وسائل استخراج كشف نقاط التلاميذ الفصل الدراسي الأول 2021