شحن شدات ببجي مجاناً 1500 شدة في ثواني

طريقة شحن شدات ببجي مجاناً، يبحث عشاق لعبة Pubg Shaddat بالعديد من الطرق لشحن شارات اللعبة، فهم يحبون لعب هذه اللعبة معظم الوقت وجميع الطرق سهلة حتى يتمكن اللاعب من الفوز، قد يلجأ بعض الأشخاص إلى نظام القرصنة الذي يمنحهم قوة مستحيلة ويمكن أن يساعده في التسليح أو التصلب في وجه الأذى الذي لا يتأثر به.

قم بتنزيل التطبيق الذي يغير موقف اللاعب؛ بمعنى أنه غير البلد الذي كان يقاتل فيه.

يفتح المشغل البرنامج ويغير الإعدادات من المربع للتوليف عن طريق كتابة اسم البلد/ المنطقة التي تريد أن تكون فيها في اللعبة.

يحفظ المشغل التغييرات التي أجراها في مربع اختيار الإعدادات.

يدخل إلى Play Store ويضغط على Delete (حذف) الذاكرة حتى يتمكن من نقل شدات لعبة Pubg عبر الهاتف.

طريقة شحن شدات ببجي مجاناًخطوات شحن شدات ببجي 2021

أهم ما يميز ألعاب PUBG أنها تحدث بشكل دائم مما يمنحها إبداعًا معقدًا ومستمرًا، مما يجعلها مشهورة بجميع ألعاب القتال في هذه الفترة (خاصة الشباب: بواسطة ID:

يدخل اللاعب إعدادات الهاتف ويختار بلده.

اكتب اسم البلد/ المنطقة التي يقع فيها ثم انقر فوق انتقال.

يختار اللاعب مفتاح الربط الذي يريده.

المعرف مكتوب في الموقع المخصص له بحيث يمكن للاعبين شراء ميزات لعبة PUBG جديدة.

كيفية شحن شدات ببجي

هناك طريقة أخرى لتحصيل رسوم اشتراك PUBG، وهي تزويد مالكي iPhone أو iPad ببطاقة I Tunes من خلال الخطوات التالية: