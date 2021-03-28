منصة مدرستي رابط schools.madrasati.sa تسجيل الدخول عبر منصتي 1442

منصة مدرستي التعليمية تسجيل الدخول للأسبوع الحادي عشر بداية من اليوم الأحد 15 من شعبان 1442، وذلك مع اقتراب الاختبارات النهائية التي قررت وزارة التعليم السعودية تقديمها بعد أمر ملكي من الملك سلمان حفظه الله، وذلك لتبدأ الاختبارات النهائية مع بداية شهر رمضان المبارك 2021، وسنوفر لكم الآن كيفية الدخول عبر schools.madrasati.sa رابط منصتي الإلكترونية.

تستقبل المنصة الإلكترونية الطلاب والطالبات خلال أخر أسبوعين من الفصل الدراسي الأول بعد تقديم الاختبارات النهائية، ويمكنكم الحضور عن طريق الخطوات الموضحة إليكم الآن، كما نؤكد عليكم أن تعليمات وزارة التعليم تشدد بوجوب أن يكون كافة الطلاب حاصلين علي النسبة المقررة لهم من أجل النجاح وحضور الاختبارات، لهذا يجب عليكم تسجيل الحضور دون النزول عن هذه النسبة.

منصة مدرستي التعليمية حصص الأسبوع 11

أعلنت وزارة التعليم جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الابتدائية (التعليم المستمر) من الأسبوع الحادي عشر للفصل الدراسي الثاني، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 3 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب، ونرفق لكم جدول الحصص الخاص باليوم.

أرفقنا إليكم جدول حصص اليوم، ويمكنكم الدخول من خلال الرابط والخطوات الآتية.

رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول

يمكنكم تسجيل الدخول بكل سهولة عن طريق الخطوات المبسطة الآتية:

يجب تسجيل دخول منصة مدرستي توكلنا الإلكترونية.

يتم تحديد خيار الدخول بالحساب الخاص بك مايكروسوفت.

يتم كتابة البيانات المطلوبة كاملة، والضغط علي دخول.

يجب عدم نسيان كتابة رمز التحقق.

المنصة madrasati واجبات منصتي.

منصتي الواجبات المدرسية

وفرت وزارة التعليم السعودية واجبات الطالب من أجل تقيم المستوي، وذلك يكون عن طريق الخطوات التالية:

دخول المعلم والطالب إلى المنصة التعليمية رابط رسمي.

يجب أن يتم الضغط على تسجيل دخول.

يقوم بالضغط على أداة الإحصائيات السريعة، ثم نقوم بالضغط على المقررات.

يقوم بالضغط على هذا التسلسل التعليمي الموضح أمامكم.

يقوم بإجراء إدخال اسم الواجب.

يقوم بكتابة مصادر الكتاب مثل كتاب المعلم أو الطالب.

أكد وزير التعليم علي ضرورة الالتزام بالحصص الأخيرة، وذلك استعداداً للاختبارات التي تم تقديمها وسيتم عقدها عبر منصة مدرستي التعليمية.