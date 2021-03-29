شحن شدات ببجي مجانا الموسم 18 مجانا وشحن الرويال باس الجديد مجانا

تعرفوا علي أسهل طرق شحن شدات ببجي للموسم ال 18، حيث الآلاف من اللاعبين يوميا يلعبون اللعبة، وهناك بعض الإحصائيات للاعبين الذين يلعبون اللعبة أسبوعيا إلي اكثر من 400 مليون لاعب متصلين علي مستوي العالم، ويبحث العديد من اللاعبين عن طرق شحن الشدات بداخل اللعبة وهي بالأساس داخل اللعبة عبارة عن UC التي تستطيع من خلاها فتح الصناديق أو شراء موسم الرويال باس وهناك العديد من الأشياء الأخري يمكن استخدام الشدات بها.

شحن شدات ببجي

هناك العديد من الطرق السهلة البسيطة التي يمكن من خلالها شحن الشدات بداخل اللعبة بأمان تام وبدون خوف من الوقوع ولكي لا تعرض حسابك للخطر او الشحن عن الطرق الخاطئة لنتابع بعض الطرق الصحيحة لشحن UC.

شحن بطاقات ببجي

افضل وأسهل طريقة لشحن الشدات وهي شراء بطاقة ببجي وشحنها علي حسابك في اللعبة وتتواجد هذه البطاقات في الكثير من الأماكن وافضلها هو موقع بطاقاتي المتخصص في بيع الكثير من بطاقات الألعاب بأفضل الأسعار وبالأخص باخل المملكة العربية السعودية.

طريقة الشحن: أولا شراء البطاقة من موقع بطاقاتي ثم سوف يصلك كود علي بريدك الإلكتروني، وبعدها يجب عليك الذهاب إلي موقع الرسمي لببجي واكتب ال ID الخاص بك بداخل اللعبة وادخل الكود الذي تلقيته عبر البريد الإلكتروني وأخيرا ادخل الحروف والأرقام التي توجد أمامك في الصورة واضغط علي كلمة Reedeem.

شحن بطاقات جوجل بلاي

إن هذه الطريقة مخصصة للهواتف والأجهزة التي تعمل بنظام الأندرويد، فجيب أن تكون حاملا لجهاز يعمل بنظام اندرويد لكي تستطيع تطبيق هذه الطريقة.

طريقة الشحن: يجب عليك أولا شحن رصيدك علي حساب جوجل الخاص بك عن طريق بطاقات جوجل بلاي، افتح لعبة ببجي وسجل الدخول بالحساب الذي تريد إضافة الشدات به، وبعدها اضغط علي شدات ببجي واختر الكمية التي تريدها، وأخيرا اختار طريقة الدفع باستخدام حساب جوجل بلاي الخاص بك.

شحن برصيد ايتونز

إن هذه الطريقة مخصصة للهواتف الأيفون وأجهزة الايباد فقط، فيجب أن تكون حاملا جهاز يعمل بنظام ال IOS لكي تستطيع تطبيق هذه الطريقة.

طريقة الشحن: يجب عليك أولا شحن رصيد Apple ID الخاص بك عن طريق استخدام بطاقات ايتونز، وافتح اللعبة وسجل الدخول بالحساب الذي تريد أضافه الشدات به، ثم اضغط علي شدات ببجي واختر الكمية التي تريد أضافتها، وأخيرا اختار طريقة الدفع باستخدام رصيد ايتونز الخاص بك.