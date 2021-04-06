نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط فحص المنحة القطرية في غزة 100 دولار شهر أبريل 2021 للأسر المتعففة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من المواطنين في غزة عن رابط فحص المنحة القطرية والتي تبلغ قيمتها 100 دولار أمريكي وتصرف لهم خلال شهر أبريل 2021، وفقا لما أعلن عنه من قبل وزارة التنمية الاجتماعية في منطقة غزة والتي أعلنت عن تفعيل منحة خاصة بها في مساء يوم الأربعاء الماضي ليتم من خلال الاستعلام عن صرف المنحة، حيث قام السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية بالإعلان عن البدء في صرف المعونات النقدية لكافة الأسر المحتاجة، وذلك في يوم الخميس المقبل.

رابط فحص المنحة القطرية في غزة

سوف يتم توزيع جميع المتح لتكون تحت إشراف كامل من الطواقم الخاصة باللجنة القطرية، وذلك من خلال التعاون مع وزارة التكنولوجيا والاتصال الخاصة بالمعلومات، وذلك للوصول إلى جميع المعلومات الخاصة بهم، وذلك حتى يتم توفير كافة معايير السلامة لجميع المستفيدين والأشخاص الذين يعملون في مراكز التوزيع، ويمكن لجميع المواطنين بغزة الاستعلام عن المنحة من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للمنحة القطرية بعد أن يتم تفعيله خلال الأيام القليلة القادمة.

المنحة القطرية 100 دولار

وتقوم دولة قطر بصرف منحة مالية بشكل شهري تصل إلى مبلغ 100 دولار، وذلك لعدد كبير من الأسر التي تصل إلى ما يقرب من 100 ألف أسرة تحتاج إلى المنح في القطاعات المختلفة، وذلك في الأوقات التي يعاني منها الكثير من ساكني المناطق الساحلية بشكل خاص بسبب ما يقع عليه من اقتصاد هابط، ومعيشة محاصرة بشكل كامل من قبل الكيان الصهيوني.

وقامت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة في يوم الثلاثاء بالإعلان عن مجموعة من الفئات المستحقة للمنحة التي سوف يتم البدء في صرفها من يوم الخميس المقبل، على أن يتم صرف المنحة للأشخاص الذين تلقوها من قبل بأقل من 16 مرة.