استمارة تحديث بيانات المتقاعدين 2021 عبر الهيئة الوطنية للتقاعد االوطنية العراقية

الكثيرون في العراق الآن يبحثون عن طريقة تحديث بيانات المتقاعدين 2021 عبر الهيئة الوطنية للتقاعد العراقية وذلك للدخول على استمارة تحديث بيانات المتقاعدين والبدء في عملية التحديث، بسبب أن هيئة التعاقد العراقية طلبت من جميع المتقاعدين داخل العراق وخارجها تحديث بياناتهم الشخصية، حتى لا ينقطع الراتب التقاعدي، وعلى الجميع الدخول للموقع للتسجيل أو تحديث البيانات.

الهيئة الوطنية للتقاعد العراقية

تم إصدار قرارات هامة تخص المتقاعدين، وطلبت الهيئة الدخول إلى الموقع الخاص بهم، وأن يتم تحديث بيانات المتقاعدي سواء داخل العراق أو خارجها؛ حتى يصل إليهم راتبهم التقاعدي، وتهدف الهيئة دائمًا إلى خدمة المتقاعدين بطرق مميزة للرفع من شأن مواطنيها المتقاعدين في كافة المجالات، يتم المناقشة باستمرار للارتقاء وتقديم أفضل الخدمات لشريحة المتقاعدين.

استمارة تحديث بيانات المتقاعدين

أن يتم ملء بيانات استمارة تحديث بيانات المتقاعدين من الشخص المتقاعد بنفسه عن طريق جهاز الكمبيوتر أو جهاز التليفون المحمول، ودون أن يكون المتقاعد موجودًا في الهيئة، إذا ظهر لك علامة النجمة فوق أي خانة، ذلك يعني أن هذه الخانة إلزامية وعليك إدخالها، وأما إذا ظهر علامة استفهام، هذا يبين أن المعلومة المكتوبة خاطئة، أي أن التاريخ في استمارة تحديث بيانات المتقاعدين لا بد أن تكتبه يوم/شهر/سنة، إذا كان اليوم أو الشهر مكونًا من رقم واحد فقط، عليك أن تضع بجانبه صفر (0) مثل ذلك (08/04/1966)، وإذا كنت خارج العراق، عليك اختيار أنك خارج البلاد.

الدخول على موقع وزارة المالية ثم الدخول على موقع الهيئة الوطنية للتقاعد من خلالها.

اختيار ايقونة تحديث بيانات المتقاعدين.

الدخول على استمارة تحديث بيانات المتقاعدين 2021الالكترونية.

تعبئة البيانات المطلوبة.

البيانات هي الاسم الأول واسم الأب واسم الجد حتى الاسم الخامس وهو اللقب.

ثم تبدأ بإدخال اسم الأم بالكامل.

بعد ذلك تاريخ ميلادك، والجنس (ذكر أو أنثى)، والهوية التعريفية وهي بطاقة موحدة أو هوية الأحوال أو جنسيات أخرى.

ثم بعد ذلك رقم البطاقة أو رقم الهوية ورقم السجل وهو الموجود أعلى اليمين بواجهة الهوية.

ستكتب رقم الصحيفة، ثم دائرة الأحوال من أي جهة صادرة، ووثيقة الإقامة إذا كنت من الجنسيات الأخرى.

بعد ذلك اختيار المحافظة أو مقر السكن.

ستختار بعد ذلك المهنة الحالية لمستلم راتب المتقاعد، وهم الذين يستلمون الراتب نيابةً عن والدهم أو والدتهم المتقاعدين.

بعد ذلك الحالة الزوجية، ثم كتابة الرقم التقاعدي الموجود بهوية المتقاعد.

وآخر خانة هي إدخال رقم الموبايل.

وفي الأخير سيسألك بعض الأسئلة التي سوف تجاوب عليها.

وفي النهاية يتم تخزين المعلومات.

وسوف تستلم راتبك التقاعدي بعد ذلك بكل سهولة.

تحديث بيانات المتقاعدين عبر الهيئة الوطنية للتقاعد العراقية