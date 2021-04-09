نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر امساكية رمضان 2021 في الأردن – مواقيت الصلاة في المقال التالي

عمر شويل - جدة امساكية رمضان 2021 في الأردن ومعرفة مواقيت الصلاة في كافة الأيام المقبلة، متضمناً موعد أذان المغرب، وكذلك موعد أذان الفجر يومياً، للتعرف علي توقيت الصيام، وتوقيت السحور والفطور يومياً، كل عام وانتم بخير، سنوفر إليكم إمساكية رمضان ٢٠٢١ كاملة، وستحتوي علي كافة المواعيد المختلفة للصلوات التي تهم كل مسلم يومياً وليس برمضان فقط، وسنتعرف الآن علي امساكية شهر رمضان 1442 الأردن.

امساكية رمضان 2021 في الأردن

نوفر إليكم الآن إمساكية رمضان الأردن 2021، وذلك بجدول كامل يحتوي علي مواقيت الصلاة بداية من الفجر وحتي العشاء، كما سنتعرف علي التوقيت الموازي لأيام الشهر الفضيل ميلادياً.

تعرفنا بذلك علي مواقيت الصلاة في شهر رمضان خلال كافة الأيام بالأردن، حيث يجب الالتزام بمواعيد هذه الصلاة علي كل مسلم ما دام علي مقدرة لذلك.

إمساكية شهر رمضان بالأردن

نتعرف معكم علي إجابة لتساؤل حول موعد أول أيام شهر رمضان، بعد رؤية الهلال، إجابة علي تساؤل متى رمضان 1442، نتعرف معكم علي تفاصيل تخص رؤية هلال شهر رمضان، وغرة الشهر الفضيل، حيث يأتي ميعاد بداية الشهر المبارك فلكياً يوم الثلاثاء الموافق 1 من رمضان 13 من أبريل 2021، وذلك سيكون الأسبوع المقبل، بينما بشأن الرؤية سيتم التأكيد عليها يوم الأحد المقبل إذا كان شهر شعبان سيكون مكتمل، أم سيكون متمم شهر شعبان هو 29 يوم الأحد الموافق 11 من أبريل.

نعلمكم أنه سيولد هلال شهر مضان بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 31 فجرا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الإثنين الموافق 12/4/2021م (اليوم التالي ليوم الرؤية)، وستكون مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 41 دقيقة في أول أيام الشهر الفضيل، وبذلك تعرفنا معكم علي عدد ساعات الصيام ضمن امساكية رمضان ٢٠٢١ في الأردن وتعرفنا علي مواقيت الصلاة.