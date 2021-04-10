أرامكو تعلن اسعار البنزين اليوم في السعودية لشهر أبريل 2021

اسعار البنزين ، تزايدت عمليات البحث مؤخرا في المملكة العربية السعودية عن كم سعر البنزين اليوم ، علما بأن شركة أرامكو تقوم بمراجعة دورية تتم كل شهر لأسعار الوقود والنفط، ويتم تعديل سعر البنزين بناءا على أسعار منتجات الطاقة والمياه وتكون هذه الأسعار قابلة للتغير أرتفاعا أو انخفاضا بناءا على تغيرات أسعار التصدير في المملكة العربية السعودية إلى الأسواق العالمية، وايضا وبناءا على سعر البورصة العالمية، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على اسعار البنزين اليوم من شركة أرامكو المتخصصة في شؤون النفط في المملكة العربية السعودية، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

اسعار البنزين في السعودية

اسعار البنزين ، أرامكو تعلن أسعار البنزين اليوم السبت الموافق يوم 10 أبريل 2021 ويتم تطبيق اسعار البنزين الجديده بدءا من صباح يوم الأحد الموافق يوم 11 أبريل 2021 وفقا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار الطاقة والمياه، ويتم العمل بهذه الأسعار الجديدة في جميع المناطق في المملكة العربية السعودية، وقد شهدت أسعار البنزين الجديدة لشهر أبريل انخفاضا طفيف مقارنة بالشهور الماضية وذلك بناءا على ما أعلنت عنه شركة أرامكو في المملكة العربية السعودية، وألزمت شركة أرامكو جميع محطات الوقود المتواجدة في المملكة بضرورة الالتزام بالأسعار الجديدة الذي تم الإعلان عنها .

اسعار البنزين في السعودية لشهر أبريل 2021

قد قامت شركة أرامكو الأمريكية المتخصصة في شؤون النفط في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن أسعار البنزين لشهر أبريل 2021 في يوم السبت الموافق يوم 10 أبريل 2021 ميلاديا، ويتم تطبيق اسعار البنزين الجديدة بدءا من صباح يوم الأحد الموافق 11 أبريل 2021 ميلاديا، وهذه هي سعر البنزين في السعودية اليوم السبت 10 أبريل 2021 :

سعر لتر البنزين اليوم فئة 95 هو 2.04 ريال سعودي .

فئة 95 هو 2.04 ريال سعودي . سعر البنزين 91 هو 1.90 ريال سعودي لكل لتر .

هو 1.90 ريال سعودي لكل لتر . سعر غاز الكيروسين المسال هو 0.75 ريال سعودي لكل لتر .

سعر الكيروسين هو 0.70 ريال سعودي لكل لتر .

سعر لتر الديزل هو 0.52 ريال سعودي لكل لتر .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم اسعار البنزين الجديدة اليوم السبت 10 أبريل 2021 بعد تسعيرة شركة أرامكو في المملكة العربية السعودية، ويتم تطبيق اسعار البنزين الجديدة في يوم الأحد الموافق يوم 11 أبريل 2021 .