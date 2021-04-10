حاسبة حساب المواطن التقديرية وصرف وإيداع الدفعة 41 لشهر أبريل 2021

حاسبة حساب المواطن التقديرية وخطوات تحديث حساب المواطن برقم الهوية 1441: أشار برنامج حساب المواطن من خلال الحساب الرسمي له علي موقع التواصل الاجتماعي، إلي ضرورة تحديث بيانات حساب المواطن للمستفيدين من حساب المواطن، وذلك قبل القيام بعملية الإيداع، من أجل أن يتمكن الجميع من الحصول علي الدعم، من أجل أن يصل الدعم لمستحقيه من الفئات، كما أوضح البرنامج الفئات المستحقة، ومنها الأسر محدودة الدخل والأرامل والمطلقات، حيث أنه واحد من البرامج الحكومية الخاصة بالمملكة العربية السعودية والتي تهدف إلي تخفيف الحالة المعيشية علي المواطن السعودي وذلك بتقديم دعم نقدي مادي لتخفيف الأعباء، من أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، وسنوافيكم في هذا الموضوع عن مواعيد صرف الدفعات وكل ما يخص حساب المواطن.

يمكن الآن تصحيح البيانات من خلال موقع حساب المواطن، في حال وجود أي تغيير في البيانات المسجل لمنع حدوث أي أيقاف لدفعات المواطنين المستفيدين من الدعم، كما أنه سيتم إيداع الدفعة السابعة عشر في اليوم العاشر من الشهر المقبل وسوف ننشر لكم مواعيد الصرف عقب الإعلان عنها.

حيث يمكن التسجيل من خلال البوابة الإلكترونية لحساب المواطن لمن يرغب في الحصول علي دعم الحكومة والتسجيل عبارة عن (أولاً التسجيل في البرنامج من خلال إنشاء حساب في حساب المواطن، ثم مرحلة التأهيل وأخيراً مرحلة استلام الدفعات لمن تتوافق عليهم الشروط)، وسيتم عرض جميع المستجدات بالموعد النهائي للتسجيل فور الإعلان عنها رسمياً.

أوضح برنامج حساب المواطن للمستفيدين من خلال الصفحة الرسمية له علي تويتر الإجراء الذي يجب أن يقوم به الشخص المستفيد تجاه الجهات التمويلية في حالة إذا قامت إحدى هذه الجهات التمويلية بخصم أي مبلغ من مبالغ الدعم ‏التي يخصصها البرنامج للمواطن، عن طريق تقديم شكوى في حالة مخالفة ذلك لدى البنك المركزي السعودي.

كيف تضمن استمرارية دعم حساب المواطن؟

أجاب برنامج حساب المواطن من خلال الصفحة الرسمية له على تويتر عن كيفية ضمان استمرار دعم حساب المواطن للمستفيدين، حيث أجاب أنه من أجل ضمان استمرار الدعم المستحق من البرنامج للمواطنين المستفيدين المسجلين بالبرنامج أو القائمين بالصرف الحاليين، لابد من القيام بتحديث البيانات المدخلة على البرنامج مسبقا عند حدوث أي تغيير يطرأ عليها، وذلك في مدة أقصاها 15 يوم فقط عن طريق البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.

غدا يبدأ حساب المواطن صرف وإيداع الدفعة 41 لشهر أبريل 2021

أعلن حساب المواطن عن موعد صرف مبالغ الدعم لدفعة أبريل الدفعة الواحد والأرب، وإيداعها في حسابات المستفيدين البنكية، ابتداءا من الغد الأحد الموافق 11 أبريل 2021، حيث وافق اليوم العاشر من الشهر الميلادي يوم العطلة الأسبوعية، لذلك تم صرف الدفعة في اليوم التالي له.

إعلان النتائج الأهلية للدفعة 41 من برنامج حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن عن صدور النتائج الأهلية للدفعة الجديدة، الدفعة 41 لشهر أبريل 2021، لذلك ينبغي علي المستفيدين والمستفيدات المسجلين حاليا بالبرنامج، الدخول علي البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، ومعرفة حالة الأهلية لشهر أبريل 2021، مؤهل أم غير مؤهل، الاستفادة من دعم الدفعة الجديدة.

استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة 40 في برنامج حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن بالأمس عن بدأ استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ الدعم المستحقة من الدفعة الأربعين لشهر مارس 2021، من المستفيدين من دعم البرنامج والمتضررين من مبلغ الدعم المستحق للدفعة 40 من البرنامج، من خلال الدخول عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن ورفع طلب الاعتراض.

تفاصيل الدفعة 40 من برنامج حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن للمستفيدين من خلال الصفحة الرسمية له علي تويتر عن تفاصيل الدفعة 40 لشهر مارس، حيث قد تم صرف مبلغ 1.9 مليار ريال سعودي إجمال مبالغ الدعم المستحق للمستفيدين البالغ عددهم 10.5 مليون مستفيد، الذين شملهم الدعم خلال شهر مارس 2021.

وتعويضات تبلغ قيمتها 16.4 مليون ريال سعودي عن الدفعات السابقة.

المدة المتبقية علي موعد صرف الدفعة 40 لشهر مارس من برنامج حساب المواطن

أوضح برنامج حساب المواطن للمستفيدين المدة المتبقية علي موعد صرف دفعة شهر مارس 2021، رجب 1442، وهي ثلاثة أيام فقط، حيث سوف يتم صرف الدفعة 40 من البرنامج في الموعد المحدد، وذلك يوم الأربعاء المقبل الموافق اليوم العاشر من شهر مارس الجاري.

موعد إيداع الدعم المستحق من برنامج حساب المواطن وصرف الدفعة 40 لشهر مارس 2021

يقوم برنامج حساب المواطن بصرف الدعم المستحق من البرنامج وإيداعه في حسابات المستفيدين الملكية شهريا، وذلك في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ووفقا لما سبق سوف يتم صرف الدفعة 40 لشهر مارس، والذي يوافق يوم الأربعاء القادم 27 رجب 1442 الموافق 10مارس 2021.

الاستعلام عن نتيجة الأهلية للدفعة 39 من برنامج حساب المواطن

أعلن موقع حساب المواطن عن صدور نتائج الأهلية للدفعة 39 لشهر فبراير القادم، كما أوضحت للمستفيدين ضرورة الدخول علي البوابة الإلكترونية لحساب المواطن ومعرفة حالة الأهلية مؤهل أم غير مؤهل، قبل موعد صرف دفعة فبراير المقرر صرفها وفق الموعد المحدد بتاريخ 10 فبراير القادم.

تفاصيل الدفعة 39 من برنامج حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن اليوم عن كافة التفاصيل المتعلقة بالدفعة 39 لشهر فبراير 2021، والتي يتم صرفها في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، حيث تم صرفها بتاريخ اليوم 10 فبراير 2021، وقد بلغ إجمالي مبالغ الدعم للمستحقين 1.9 مليار ريال سعودي، في حسابات 10.7 مليون مستفيد وتابع، وقام بصرف تعويضات للدفعات السابقة بقيمة 13 مليون ريال.

صدرتالأهلية من برنامج حساب المواطن الخاصة بالدفعة 38 لشهر يناير 2021

أعلن برنامج حساب المواطن من خلال البوابة الإلكترونية الرسمية له عن صدور النتائج الأهلية الخاصة بالدفعة رقم 38 لشهر يناير 2021، كما يحث البرنامج المواطنين المستفيدين من برنامج الدعم الدخول عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن من خلال الرابط الموضح، من أجل معرفة حالة الأهلية الخاصة بالمستفيد والتحقق منها.

موعد صرف الدفعة 38 من برنامج حساب المواطن

ينتظر المواطنين والمواطنات المستفيدين والمستفيدات من دعم برنامج حساب المواطن، معرفة موعد صرف وإيداع الدفعة الجديدة من حساب المواطن، وكما هو معتاد من برنامج حساب المواطن يتم صرف الدفعة في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي إذ لم يوافق ذلك اليوم يوم عطلة رسمية بالمملكة العربية السعودية، وعليه فمن المتوقع صرف دفعة يناير في اليوم العاشر الموافق يوم الأحد القادم.

موعد صرف الدفعة 37 من برنامج حساب المواطن لشهر ديسمبر 2020

من المقرر أن يتم صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن للدورة 37 لشهر ديسمبر الجاري، في يوم الخميس القادم الموافق 10 ديسمبر 2020، كما هو المعتاد من برنامج حساب المواطن حيث يتم صرف الدفعة في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي إن لم يوافق يوم إجازة رسمية بالمملكة، وفق البيانات الصادرة من البرنامج.

أشارت خدمة المستفيدين في رد لها على أحد المستفيدين من دعم برنامج حساب المواطن أن من ينطبق عليه معايير الاستحقاق سوف يشمله دعم الدفعة 37 الذي سوف يتم إيداعه في حسابات المستحقين بتاريخ يوم 10 ديسمبر الجاري، ولمن يرغب في معرفة القيمة المستحقة لدعم الدفعة 37 يمكنه استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة قيمة المبلغ المستحق، كما أكدت ضرورة تحديث البيانات باستمرار حتى لا يتعرض الحساب للوقوف أو التجميد.

طرق الاستفادة من تطبيق برنامج حساب المواطن

بعد أن يقوم المستفيد باتخاذ إجراء تحميل تطبيق حساب المواطن علي الهاتف المحمول من خلال المتاجر الإلكترونية التي ذكرها البرنامج للمستفيدين، يتمكن المستفيد من الاطلاع علي البيانات الخاصة به علي حساب المواطن، ومتابعة الحالة الأهلية والاعتراضات، وكذلك الاطلاع علي مبالغ الدفعات المالية المستحقة.

شرح كيفية التسجيل في برنامج حساب المواطن.

شرح طريقة الاعتراض على المبالغ المالية المستحقة في حساب المواطن.

يحتوي أيضا على مواعيد صرف الدفعات للأشخاص المستحقين للدعم من البرنامج.

خدمة حاسبة حساب المواطن التقديرية.

إمكانية التواصل مع خدمة الدعم الفني في برنامج حساب المواطن.

التسجيل في برنامج حساب المواطن.

الدخول على حسابك في حساب المواطن من خلال التطبيق.

محتويات تطبيق برنامج حساب المواطنبرنامج حساب المواطن يوضح تفاصيل الدورة 36 من حساب المواطن

أوضح البرنامج تفاصيل الدفعة 36 لشهر نوفمبر الجاري، حيث تم صرف وإيداع مبالغ الدعم المستحقة في حسابات المستفيدين البنكية، كما أوضح النسبة المئوية لعدد المستفيدين من الدعم وتبلغ قيمتها 78% مستفيد وتابع قد حصلوا على الدعم، كما أوضح قيمة مبالغ الدعم التي تم إيداعها وقيمتها 1.8 مليار ريال، وبلغ عدد المستفيدين 10.6 مليون ما بين تابع ومستفيد، وقام بصرف تعويضات عن الدفعات السابقة بقيمة 45 مليون ريال.

استمر إيداع المبالغ المستحقة من الدعم لجميع مستحقي الدعم من برنامج حساب المواطن، لكلا من المستوفيين لكافة شروط الأهلية والاستحقاق، والمكتملة طلباتهم، على مدار اليوم حتى نهاية اليوم الثلاثاء بالأمس، وقد وصل عدد مستحقي الدعم 10.6 مليون مستفيد وتابع قد شملهم الدعم، من برنامج حساب المواطن الخاص بالدفعة 36 لشهر نوفمبر الجاري.

صرف وإيداع دفعة شهر سبتمبر 2020 من حساب المواطن

بعد صدور النتائج الأهلية لحساب المواطن الخاصة بدفعة شهر سبتمبر الدفعة 34، يمكن للمستفيدين والمستفيدات من الدعم، معرفة الأهلية من خلال البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، ووفقا لما قام البرنامج بتوضيحه من خلال تويتر، سوف يتم صرف وإيداع المبلغ المستحق من الدعم في حسابات المستفيدين يوم 10 سبتمبر الجاري.

تفاصيل الدفعة 34 لشهر سبتمبر

بلغت مبالغ الدعم من برنامج حساب المواطن 1.9 مليار ريال سعودي، والتي تم صرفها للمستحقين والبالغ عددهم 10.7 مليون ما بين مستفيد وتابع، وقام البرنامج بدفع 18.5 ريال سعودي كتعويضات للمستحقين عن الدفعات السابقة، وقد حصل علي الدعم 78% من المستفيدين، وذلك بالنسبة لشهر سبتمبر الجاري، وقد أعلن عن كافة التفاصيل من خلال موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

صدرت نتائج الأهلية للدورة 33 من حساب المواطن لدفعة شهر أغسطس 2020

أعلن برنامج حساب المواطن من خلال الصفحة الرسمية الخاص بالبرنامج على تويتر في تغريده له،أن نتائج الأهلية للدفعة 33 الخاصة بشهر أغسطس قد صدرت، ويمكن للمستفيدين الدخول من خلال رابط البوابة الإلكترونية والاستعلام عن نتائج الأهلية للدورة 33 دفعة أغسطس 2020، لمعرفة حالة الأهلية للمستفيدين من البرنامج.

طلب الاعتراض على مبلغ الدعم

بدأ برنامج حساب المواطن في استقبال طلبات الاعتراض من المستفيدين المستحقين للدعم، فيما يخص الاعتراض علي مبلغ الدعم المستحق للدفعة 33 لشهر أغسطس الجاري، وذلك من خلال تقديم طلب اعتراض ورفعه عبر الموقع الخاص بطلبات الاعتراض الذي وضحة البرنامج، وهو: ca.gov.sa

صرف الدفعة 33 من حساب المواطن دفعة شهر أغسطس 2020

يقوم برنامج حساب المواطن بإيداع المستحقات المالية في حسابات المواطنين والمواطنات المستفيدين من البرنامج في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وبناء عليه سوف يتم إيداع الدفعة 33 يوم الاثنين 10 أغسطس 2020 الموافق 20 من شهر ذي الحجة الجاري 1441، حيث يسعى البرنامج لمساعدة الفئات المتضررة من التغيرات الاقتصادية الحالية، ويتم صرفها لمن تنطبق عليهم شروط الأهلية والاستحقاق، كما أوضحها البرنامج.

حساب المواطن يصدر نتائج الأهلية لدفعة شهر يوليو 2020

قام حساب المواطن بالإعلان عن صدور النتائج الأهلية الخاصة بالدورة أل 32 من البرنامج لشهر يوليو 2020، كما أوضح برنامج حساب المواطن للمستفيدين منه من خلال الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه يمكن الإطلاع على النتائج الأهلية للبرنامج من خلال الدخول إلى البوابة الإلكترونية الخاصة بحساب المواطن.

أعلنت هيئة التضامن السعودية عن صدور نتائج الأهلية الخاصة ببرنامج حساب المواطن، لذلك يمكن للمستفيدين من البرنامج، الاستعلام عن نتائج الأهلية الخاصة بهم، ومعرفة نتيجة الطلب، والمبالغ المالية المخصصة لهم، وموعد صرف وإيداع الدفعات، كما يمكنهم أيضا الاعتراض في حالة عدم أهلية المواطن أو استحقاق الدعم، ومعرفة أسباب عدم الأهلية، من خلال تقديم طلب إلكتروني لمعرفة أسباب عدم الأهلية.

حساب المواطن⁩ يبدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدفعة 32

أعلن حساب المواطن في تغريده له من خلال موقع التواصل الاجتماعي، عن بدأ استقبال طلبات الاعتراض على المبالغ المستحقة الخاصة بالدعم للدفعة 32 لشهر يوليو 2020، كما أوضح طريقة رفع اعتراض، عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بحساب المواطن.

حساب المواطن يوضح آلية متابعة الاعتراض على مبلغ الدعم

كما يوضح حساب المواطن آلية متابعة الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم، من خلال الدخول إلى الدفعات المالية في برنامج حساب المواطن، ومنها سوف يتمكن المستفيد من معرفة الدفعات وملخص الدفعات والاعتراضات المالية السابقة، والتي تمكنه من معرفة نوع الاعتراض والحالة الخاصة به، كما يمكن للمستفيد فى حالة رفض الاعتراض، معرفة سبب الرفض.

حيث تتيح قائمة الدفعات المالية معرفة المعلومات التالية:

الدفعات.

ملخص الدفعات.

الاعتراضات المالية السابقة.

ومن ثم يمكن للمواطن من خلال الضغط على أيقونة الاعتراضات المالية السابقة معرفة ما يلي:

نوع الاعتراض. حالة الاعتراض. سبب رفض الاعتراض. رفع المرفقات.

كما هو موضح من خلال الصورة التي قام البرنامج بنشرها الحساب الرسمي له على موقع التواصل الاجتماعي.

الإجراءات المطلوبة في حالة عدم استلام الدفعة

أوضح البرنامج أنه في حالة عدم استلام الدفعة، يقوم المستفيد المتضرر بطباعة كشف الحساب البنكي له الخاص بالشهر الحالي، الذي لم يتم استلام الدفعة به، والدخول من خلال حساب المواطن ومن ثم الدفعات المالية، والقيام باختيار دفعة لم تستلم، ثم يقوم المستفيد بإرفاق صورة كشف الحساب البنكي الذي قام بطباعته، على أن يكون ذلك بعد مرور خمسة أيام من تاريخ صرف الدفعة.

خطوات تحديث حساب المواطن برقم الهوية 1441

يمكن لجميع المستفيدين الدخول علي رابط حساب المواطن لتحديث البيانات المطلوبة من المستفيدين الذي كلفهم بها برنامج حساب المواطن من خلال الخطوات التالية:-

بعد الدخول علي الموقع الرسمي من حساب المواطن أضغط علي التفاصيل ثم كلمة تحديث البيانات.

يمكن الضغط علي التالي للدخول علي صفحة تحديث البيانات لملئ البيانات مثل (الاسم، رقم الهوية، العنوان، الدخل الشهري، بيانات الحساب البنكي).

وأخيراً اضغط علي التعهد بصحة البيانات المكتوبة ثم اضغط علي تحديث البيانات.

بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الأحد بإذن الله. pic.twitter.com/lN5loqp1KU — حساب المواطن (@citizenaccount) May 9, 2020

برنامج حساب المواطن لشهر مايو الجاري وذلك لمن طابق الشروط ومعايير الأهلية وجاري إيداع المبالغ والتي ستنتهي بنهاية اليوم، وكان البرنامج قد أشار في وقت سابق إلي إيقاف إي تسجيل جديد في حساب المواطن إلي أنه متاح التعديل فقط للفرد المستقل. قنوات استقبال اتصالات المستفيدين والرد على استفساراتكم

يوفر حساب المواطن لمستفيديه أربعة قنوات، يتيح من خلالها الرد على اتصالاتكم واستفساراتكم، حول حساب المواطن والمستفيدين المستحقين دعم البرنامج، وهي:

صوتك مسموع: وهي خدمة متاحة على مدار الساعة. مركز الاتصال على الرقم 19912: وهي خدمة متاحة لاستقبال اتصالاتكم من الأحد إلي الخميس في المواعيد المحددة من الساعة الثامنة صباحا وحتي الساعة العاشرة مساءا. البوابة الإلكترونية لحساب المواطن: وهي متاحة على مدار أل 24 ساعة. خدمة العملاء: وهي خدمة متاحة على مدار الساعة في كل أيام الأسبوع، فيما عدا يومي الجمعة، والسبت، من الساعة الواحدة مساءا وحتي الساعة الحادية عشر مساءا.

بالفيديو .. تعرف خدمة صوتك مسموع في #حساب المواطن

حيث يجب أن يصل الدعم النقدي التي تقدمه الدولة للمستحقين الذين تنطبق عليهم شروط البرنامج والمعايير التي يجب الالتزام بها، وإليكم صورة تفصيلية بمقدار الدعم المقدم من المملكة وعدد أفراده:-

شروط الحصول علي دعم حساب المواطن

أن يكون التقديم بسبب أرتفاع الأسعار الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي مثل ( ضريبة القيمة المضافة)، ويمكن رفع الدعم عن الوافدين.

يشمل الدعم أيضا أثبات الدخل الشهري للحصول علي الدعم، حيث تجري وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بيان عن المتقدمين لإيصال الدعم للمستحقين.

الموافقة علي ضوابط الحصول علي دعم حساب المواطن.

تحديد مقدار الدعم من خلال الوزارة.

تتم مراجعة الأوراق من قبل الوزارة للموافقة علي تقديم الدعم وذلك لرفع كفاءة البرنامج.

تقترح الوزارة الإضافات التي تتوافق مع الدعم ومنافع الحكومة لراحة المواطن.

تقديم تقرير سنوي لمعرفة النتائج الخاصة بالبرنامج.

من يحمل الجنسية السعودية.

من يحمل بطاقات التنقل وليس لهم مسكن .

يمكن أيضا التقديم لمن لديهم صلة قرابة من الدرجة الأولي وهي مثل (مما يتزوجون من سعودي أو سعودية وتحتوي أيضا علي استحقاق أبنائهم علي الدعم) وهم 5 فئات.

المستفيدين من دعم حساب المواطن

يمكن التقديم بأي من الشكاوى عبر البوابة الإلكترونية لدعم حساب المواطن، أو من خلال الاتصال برقم 19912 ونتمنى للجميع الحصول علي الدعم.

يتم احتساب الدعم النقدي للمواطنين السعوديين وفق الشروط التي أعلناها سابقا، وأيضا عن طريق عدد أفراد الأبناء وأيضا تحتسب بالسن لأفراد الأسرة، وسننشر لكم أيضا باقي تفاصيل الدفعة الثالثة والمعلومات الكافية عن موعد صرف الدفعة الرابعة للمواطنين.

حاسبة حساب المواطن التقديرية

محدث بتاريخ 12 مايو: أضاف حساب المواطن علي أحد المستحقين الذي أحيل علي التقاعد ويريد معرفة أن كان ذلك سيتأثر بالدعم، وقد كان حساب المواطن قد نشر في السابق بضرورة تحديث البيانات وتغيير الحالة الوظيفية إلي متقاعد من قطاع خاص أو حكومي إلي الحصول علي مرتب تقاعدي ثم أضغط علي حفظ، وبغض النظر يتم مراجعة بيانات المستحقين مع الأخذ في الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم لمعرفة قيمة الاستحقاق من خلال حاسبة الدعم التقديرية.

زيادة قيمة الدعم في الدفعة 19 وتفاصيل وموعد إيداع الدفعة الـ20

رد حساب المواطن بإن لا يوجد أي زيادات في صرف الدفعة الجديدة الـ19 حتي الآن وأن كان هناك نيه لأي زيادات سيتم الإعلان عنها فوراً من خلال القنوات الرسمية للبرنامج أو الحساب الرسمي للمتحدث باسم البرنامج، وتتوالي عملية التسجيل في الدفعة الـ20 والتي سيتم إيداعها في شهر يوليو القادم، ويمكن للمواطن التسجيل للاستفادة من الدعم عبر حساب المواطن.

تفاصيل العلاوة السنوية

تضاف العلاوة السنوية (عند التسجيل في حساب المواطن) للمستفيدين علي إجمالي المرتب الذ تم تسجيله من قبل قبل إضافة إلي خصم بدون حساب جهة الدخل مثل التأمينات أو التقاعد، كما أن العلاوة تضاف إلي رواتب موظفي الدولة حسب مرتبة ودرجة الموظف، حيث تكون زيادة العلاوة السنوية ثابتة لجميع العاملين.

أشار حساب المواطن عن سبب إذا كان هناك خصم في مبلغ الدعم أو عدم صرف الدفعة لبعض المستفيدين، وذلك لإدخال البيانات بطريقة صحيحة حيث يتم مطابقة البيانات من خلال الجهات الحكومية الرسمية، ويمكن معرفة قيمة الدعم من خلال الضغط علي الحاسبة التقديرية.

كان هناك استفسار لأحد المستفيدين بالبرنامج حول إمكانية إضافة مولود ويريد معرفة إن كان هناك زيادة شهرية في مبلغ الدعم الخاص بالبرنامج، وأشار البرنامج أن مبلغ الدعم المستحق يٌصرف فقط بعد مطابقة جميع معايير وشروط البرنامج حسب الدخل وعدد أفراد الأسرة وأعمارهم.

حيث رد حساب المواطن علي شروط وضوابط إضافة المولود الجديد كشخص تابع بحساب المواطن ولا يوجد أي أوراق سوي إخطار الولادة فقط، وأضاف البرنامج أنه يجب أن يتم تحديث البيانات لدي الأحوال المدنية لإضافة المولد لسجل الأسرة، كما أن هناك من تساءل حول انقطاع الدعم لمدة شهرين في حال إضافة طفل إلا أن البرنامج أقر بإن لا يوجد أي تأثير بشأن تحديث البيانات بخلاف إن كان هناك أي مخالفة في الشروط وأيضا في حالة الإضافة بعد يوم 10 يوليو سيتم دراسة الأهلية مع الدفعة الجديدة للحصول علي الدعم.