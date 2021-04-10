تحري رؤية هلال رمضان 2021 – غرة شهر رمضان المبارك

تحري رؤية هلال رمضان 2021 أصدرت المحكمة العليا بالسعودية قراراً بشأن يوم تحريها، حيث تم تحديد موعد رؤية الهلال لشهر رمضان المبارك مساء يوم الأحد الموافق 11 من أبريل الجاري، والموافق تاسع وعشرون من شعبان، هذا وقد طلبت المحكمة في بيان ممن يرى الهلال لرمضان بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة لتعين غرة شهر رمضان المبارك.

رؤية هلال رمضان 2021

تحري رؤية هلال شهر رمضان 1442 تعتبر من أكثر الأمور انتظاراً في كل أنحاء العالم، خصيصاً لأن كل أرجاء الدول بالعالم تحتوي مسلمين، ويرغبون في التعرف علي موعد أول أيام الشهر الفضيل، ومعرفة متي رمضان 1442 في السعودية وكافة الدول الإسلامية، وسيتحدد ذلك من خلال تحرى رؤية الهلال لرمضان 1442.

وقالت المحكمة العليا بالسعودية إنه “في حال لم يُرَ الهلال مساء الأحد، فيتحرى رؤية الهلال مساء يوم الاثنين الموافق للثلاثين من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى التاسع والعشرين من شهر شعبان حسب قرار المحكمة العليا المنوه عنه، وذلك بناء على الأمر السامي رقم 1829 وتاريخ 1433/1/7هـ القاضي برصد أهلية الشهور في اليوم التاسع والعشرين والذي يليه”.

تحري رؤية شهر رمضان 1442

تعتبر عملية التعرف علي غرة رمضان من أكثر الأمور الدارجة، والتي يمكن التعرف عليها بالعين المجردة لمن يستطيعون التعرف علي الهلال، أو من خلال الأجهزة المخصصة لذلك عن طريق الرصد والمتابعة بعد صلاة المغرب ككل عام، وسيتم إعلان نتيجة رؤيه الهلال فور التعرف عليها علي الفور، ليتم بداية الصيام في الشهر المبارك، وسنتابع معكم خلال ’’ثقفني’’ آخر المستجدات مساء اليوم بعد إعلان النتيجة النهائية بخصوص رؤية هلال شهر رمضان 2021 المبارك.