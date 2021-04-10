أخبار اليمن : الرويشان يعزي القيادي المؤتمري السياغي

الرويشان يعزي القيادي المؤتمري السياغي
بعث نائب رئيس الوزراء ، رئيس اللجنة السياسية للمؤتمر الشعبي العام الدكتور جلال الرويشان برقية عزاء ومواساة بوفاة السفير يحيى محمد السياغي رئيس دائرة العلاقات الخارجية عضو الأمانة العامة ، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء الوطني والتنظيمي.
وفي البرقية التي بعثها إلى نجل الفقيد عمار يحيي السياغي، وبقية أفراد الاسرة وكافة آل السياغي، أشار الرويشان إلى أن رحيل الفقيد مثل خسارةً فادحة للوطن وللمؤتمر الشعبي العام وللجنة السياسية على حد سواء.
وأشاد رئيس اللجنة السياسية بأدوار الفقيد ومسيرته الحافلة بالعمل والعطاء على الصعيدين الوطني والتنظيمي على مستوى الامانة العامة واللجنة السياسية وفي دائرة العلاقات الخارجية للمؤتمر الشعبي العام. وأكد أن دور الفقيد كان متميزاً ومتسما بالتفاني والمثابرة في تمثيل المؤتمر وتجسيد قراراته ومضامينه.
وخلال البرقية عبر الدكتور الرويشان عن تعازيه الحارة باسمه شخصيا ونيابة عن اللجنة السياسية لأسرة الفقيد ومحبيه وكالة أل السياغي، ولقيادة المؤتمر برئاسة المناضل الشيخ صادق أمين أبو رأس رئيس المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية في هذا المصاب الجلل.
سائلاً المولى - عزّ وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنآ إليه راجعون".
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