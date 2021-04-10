عاجل.. مجلس السيادة السودانى يشكل قوة لحفظ الأمن فى دارفور

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية"، قرر أيضا مجلس السيادة السودانى، تقديم المسؤولين عن أحداث دارفور إلى المحاكمة الفورية بعد التحقيق.
وقالت لجنة أطباء ولاية غرب دارفور، أمس الجمعة، إن إجمالى ضحايا أحداث العنف فى مدينة الجنينة عاصمة الولاية، ارتفعت إلى 137 قتيلا، و221 جريحا.
وحسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، نبهت لجنة أطباء ولاية غرب دارفور الى استمرار أحداث العنف الدامية فى مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، منذ اندلاعها فى ليلة السبت الثالث من أبريل الجارى، رغم التحسن الطفيف الذى طرأ على مجمل الأوضاع الأمنية.
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