 قصر باكنجهام: جنازة الأمير فيليب ستقام السبت 17 أبريل بكنيسة سانت جورج 

أعلن قصر باكنجهام أن جنازة دوق إدنبرة ستقام يوم السبت المقبل فى تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش فى كنيسة سانت جورج فى وندسور، وتم تكييف الترتيبات، التى ستحتفل وتعكس حياته الثرية، وفقا لبى بى سي.

سيكون هناك ثمانية أيام من الحداد الوطنى قبل الجنازة، والتى ستكون جنازة ملكية احتفالية وليست جنازة رسمية.

وقال متحدث باسم القصر: "فى حين أن هذا وقت حزن، فإن الأيام المقبلة ستكون فرصة للاحتفال بحياة رائعة".

فى يوم الجنازة، سيتم نقل نعش الأمير فيليب مسافة قصيرة إلى كنيسة القديس جورج لتقديم الخدمة، كما سوف يسير أفراد العائلة المالكة بمن فيهم أمير ويلز خلف التابوت، وستسافر الملكة بشكل منفصل إلى الكنيسة الصغيرة ثم سيتم دفن الدوق فى Royal Vault of the Church.

طُلب من أفراد الجمهور عدم حضور أى من فعاليات الجنازة، تماشيًا مع نصائح الصحة العامة، وطلبت العائلة المالكة من الناس عدم ترك الزهور والتكريم فى المساكن الملكية.

على موقع العائلة المالكة على الإنترنت، يُطلب من أفراد الجمهور التفكير فى تقديم تبرع لجمعية خيرية بدلًا من ترك تحية الأزهار فى ذكرى الدوق. كما يتوفر كتاب تعازى على الإنترنت للجمهور لنشر إشاداتهم الشخصية.

طُلب من جميع المبانى الحكومية فى المملكة المتحدة أن ترفع الإعلام الرسمية فى نصف الصارى تكريمًا للدوق حتى الساعة 08:00 فى اليوم التالى للجنازة الدوق.