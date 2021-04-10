قرارات وزارة العمل الجديدة للمقيمين والمواطنين بالسعودية هامه جدا للجميع

قرارات وزارة العمل الجديدة التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية التي تسعي بشكل دائم إلى تطوير كافة بنود قانون العمل السعودي الذي تعمل به المملكة منذ عقود طويلة ولهذا الأمر أشارت الوزارة بأنه تم إلغاء نظام الكفالة في وقت سابق من بداية العام 2021 الأمر الذي قابله المقيمين والوافدين بشكل من الاستحسان الكبير، كما جعل هذا القرار عمل المغتربين في البلاد مرتبط بقوانين المملكة جعلت الدولة أوراق المقيمين في حیازتھم الخاصة والتي تتمثل في جواز السفر والإقامة، بالإضافة إلى التأمين الطبي، وصرحت الحكومة السعودية في نفس السياق إنه سیتم صدور قرار بإنهاء المخالفات والتصالح خلال عشرة أیام على أقصى تقدير، كما تعطي الحكومة فرصة إلى المقیمین لسداد المخالفات تصل إلى شھرین، وتبدأ فترة السماح منذ حصول المقيم على قرار المحكمة بقیمة المخالفة النھائیة.

أوضحت الحكومة السعودية بأنه لا صحة لخبر تقليل العمالة الوافدة الذي تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي، بل أكددت أنھا ستفتح باب قبول أعداد من المغتربين الفترة القادمة، كما ذكرت الحكومة في تصریحھا بإن قرار فصل الموظف لن یأتي إلا بعد إرسال عدة إنذارات تحذیریه، وفي حالة عدم أستجابة العامل أو تقصيره في عمله وتغیبه لما یزید عن خمسة عشر یوم بدون عذر قھري، بناء على ذلك سیتم صدور قرار الفصل، وشددت وزارة العمل على ضرورة التعامل مع الموظفين بشكل أدمي وأخلاقي، ولا یجوز التعدي على الموظف بالسب أو الضرب بأي شكل تحملت الدولة تكلفة رسوم العمالة الخارجية، كما أصدرت أمر بتمديد رخص المصانع لمدة خمس أعوام أوضحت الدولة بإن ھناك بعض المهن ستقتصر العمالة فیھا على أبناء السعودية فقط والتي سبق وتحدثنا عنها في مقال سعوده بعض المهن في المملكة.

قرارات وزارة العمل الجديدة للمقيمين

وتعتبر الأراضي السعودية من اكبر أسواق العمالة في الوطن العربي والشرق الأوسط حيث يقيم فيها إلى الآن اكثر من عشره مليون مغترب للعمل على أراضيها وأيضا حیث توفر فرص عمل لجمیع الأفراد سواء عرب أو أجانب وتدعم تواجدهم وتحمیھم طوال فترة إقامتهم في الدولة، لھذا سوف نقوم من خلال السطور التالية بشرح كافة القرارت الجديدة التي أصدرتها الوزارة الخاصة بالمقيمين وهي كما يلي:

قیمة المالیة لتجديد الجواز السعودي لفترة تصل إلى عشرة سنوات سيكون برسوم تبلغ ثلاثمائة ريال سعودي. یتم إصدار جواز سفر سعودي للمقیمین لفترة تصل إلى خمسة سنوات بحوالي مائة وخمسون ريال سعودي. قیمة الحصول على تأشيرة دخول إلى المملكة العربية السعودية ستكون حوالى ثلاثمائة ريال سعودي. تأشيرة الدخول للدراسة بالنسبة للطلاب تصل إلى ألفي ریال سعودي. قیمة التأمين الطبي للمقيم حوالي مائة وأربعون ریال سعودي، كما یلزم على الزوج المغترب دفع خمسمائة ریال سعودي عند تجديد الھویة الوطنية للزوجة. تبلغ رسوم تأشيرة الدخول إلى المملكة العربية السعودية على عدة فترات متتالية حوالي ثلاثة الآف ریال سعودي، وتلك التأشيرة ساریة لمدة ستة أشھر.

وشددت وزارة العمل في تصریحھا على ضرورة الالتزام بالقرارات التي أعلنت عنها، وإذا خالف بعض الأفراد تلك البنود سیتم توقيع غرامة مالیة، وقد تصل العقوبة إلى السجن.

وقع عقوبة لمن يقوم باستقطاب عمالة خارجية بدون الحصول على تصريح رسمي من الدولة.

يتحمل أصحاب الأعمال تراخيص إقامة المغتربين والإقامة وجميع الرسوم المعلن عنها.

أصدرت وزارة العمل السعودي عقوبة مالية على العاملين بالسمسرة، حيث يوجد فئة تتحصل على المال من السعوديين مقابل توظيفهم، لذا أفادت بوجود عقوبة مالية تبدأ من خمسمائة ألف ريال وتصل إلى مائتي ألف ريال سعودي.

ذكرت الوزارة بأنه يجوز مد ساعات العمل، لكن يجب موافقة الموظفين مع حصولهم على أجازة رسمية مدفوعة الأجر.

صرحت برفض الدولة مبدأ العنصرية بين كل المتواجدين على أراضي الدولة، فالجميع سواسية.

أتاحت وزارة العمل السعودي فرصة للنساء في تمديد أجازة الوضع من عشرة أسابيع إلى أربعة عشر أسبوع، وذلك مساندة منها للسيدات السعوديات.

القرارات الخاصة بالسعودين