بيان اسعار البنزين في السعودية لشهر ابريل من ارامكو بعد تطبيق مراجعة الدورية اليوم 10 ابريل 2021

اسعار البنزين في السعودية لشهر ابريل التي تكون الآن محور الاهتمام لكافة المقيمين والمواطنين بالمملكة العربية السعودية، حتى ان يتم الإعلان عنها من قبل شركة أرامكو السعودية، فهي الشركة الوحيدة المسئولة بطرح جميع الأسعار لمشتقات البترول بالسوق المحلي على أن يتم تعديلها كل شهر على حسب أسعار البنزين عالمياً وأيضاً أسعار محلية القابلة للتغير بصفة مستمرة على حسب الزيادة أو النقصان، وفقاً لأسعار التصدير من المملكة للأسواق العالمية، ومن المفترض أن يتم تغير أسعار البنزين في يوم العاشر من كل شهر ميلادي، على أن يتم تطبيقها منذ اليوم الحادي عشر، على حسب الإجراءات التي يتم وضعها لتعديل أسعار منتجات الطاقة والكهرباء والمياه، وتحرص الشركة بتوفير أسعار تناسب مع تلبية الاحتياجات اليومية المحدثة لمحركات الوقود وبالأخص الأكثر استخداماً مثل الديزل للشاحنات وأيضاً بنزين 91 و95.

اسعار البنزين في السعودية لشهر ابريل

تعمل شركة أرامكو بتحديث أسعار البنزين الجديدة بشكل شهري على أن يتم اليوم العاشر لكل شهر ميلادي على حسب أسعار النفط للبرميل بالسوق المحلي وأيضاً في الأسواق العالمية وكافة المواطنين والمقيمين بها ينتظرون الإعلان الرسمي لسعر البنزين المتغير بالمملكة العربية السعودية وخصوصاً مع اقتراب شهر رمضان الكريم نظراً لأن أسعار البنزين يتم من خلالها تحديد أسعار الكثير من السلع والمنتجات التي يتم استهلاكها، وقد صرح بعض الخبراء أن يتم تغير أسعار بشكل طفيف للغاية عن أسعار الشهور الماضية.

أبرز أسعار البنزين شهر مارس

قد تم العمل بالشهر الماضي وحتى الآن نتبع هذا النحو:

سعر بنزين 95 حقق: 2.04 ريال سعودي.

سعر لتر بنزين 91 حقق: 1.90 ريال سعودي.

حقق سعر لتر الديزل: 0.52 ريال سعودي.

أما سعر الكيروسين حقق: 0.70 ريال سعودي.

أما سعر لتر غاز المسال حقق: 0.75 ريال سعودي.