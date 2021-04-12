امساكية رمضان 2021 بغداد في العراق مواعيد الفطور والسحور ضمن مواقيت الصلاة

امساكية رمضان 2021 في العراق بغداد وكافة المحافظات، نوفرها لكم الآن من أجل التعرف علي مواقيت الصلاة، والتعرف علي توقيت الفطور حسب موعد أذان المغرب طوال الشهر المبارك، وكذلك موعد آذان الفجر للسحور، كل عام وانتم بخير، وذلك بعد أن تم إعلان يوم الإثنين 12 من أبريل هو المتمم لشهر شعبان المبارك، وأن أول أيام شهر رمضان هو الثلاثاء 13 من أبريل، ونرفق لكم الآن جدول إمساكية شهر رمضان 1442.

نوفر لكم الآن جدول إمساكية رمضان ١٤٤٢ بغداد، وكافة المحافظات، وهذا حيث نتعرف علي مواقيت الصلاة في المواعيد المختلفة للصلوات، وسيمكنكم الاحتفاظ به من أجل معرفة موعد أذان الفجر للسحور، وكذلك موعد اذان المغرب للفطور، ونترككم الآن مع جدول الإمساكية طوال الشهر الفضيل بداية من أول يوم، وحتي أخر أيام الشهر المبارك.

تعرفنا علي المواعيد طوال الشهر المبارك، وسيكون موعد عيد الفطر فلكياً هو يوم الخميس 1 من شوال، الموافق 13 من مايو 2021، كل عام وانتم بخير.

دعاء رمضان 2021 اليوم الأول

أجمل أدعية شهر رمضان المبارك، يمكنكم الدعاء بها، ونوفر لكم دعاء 1 رمضان للدعاء به الآن.

اَللّهُمَّ ارْزُقْني فيهِ طاعةَ الخاشعينَ، وَاشْرَحْ فيهِ صَدري بإنابة المُخْبِتينَ، بِأمانِكَ يا أمانَ الخائفينَ. اللهم أهله علينا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام، والعافية المجللة، ودفاع الأسقام، والعون

على الصلاة والصيام والقيام، وتلاوة القرآن، اللهم سلمنا لشهر رمضان، وتسلمه منا حتى ينقضي عنا شهر رمضان، وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا، يا رب العالمين.

أول أيام الشهر المبارك 1442 إمساكية شهر رمضان بغداد

أعلنت الجهات المختصة أن موعد أول يوم رمضان سيكون الثلاثاء 13 من أبريل 2021، وذلك حسب ما تم خلال نتيجة رؤية هلال رمضان 1442، وبذلك يبدأ الصيام من هذا اليوم، وأول ليلة تكون بعد مغرب يوم الاثنين 12 من أبريل، وبهذا أرفقنا لكم امساكية رمضان ٢٠٢١ في العراق بغداد وكافة المحافظات.