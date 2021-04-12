نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إمساكية رمضان 2021 كاملة في سوريا PDF – مواقيت الصلاة للشهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة امساكية رمضان 2021 سوريا في حلب ودمشق وكافة المحافظات، توفر لنا جدول مواقيت الصلاة لمعرفة موعد أذان المغرب طوال الشهر، وكذلك موعد آذان الفجر للسحور، كل عام وانتم بخير، وكما أرفقنا إليكم إمساكية شهر رمضان ٢٠٢١ في العراق بغداد، سنتعرف علي الإمساكية خلال محافظات سورية العربية، حيث نتعرف علي كل ما يخص المواقيت في الشام، ونترككم الآن مع جدول الإمساك والفطور.

يحتاج كافة المسلمين لمعرفة إمساكية رمضان 2021 حلب دمشق بكل المحافظات بسوريا، ولهذا سنوفر إليكم قائمة كاملة مصورة، تحتوي علي الجداول الخاصة بالصلوات الخمس علي مدار الشهر المبارك، والذي يبدأ يوم الثلاثاء 13 من أبريل 2021، وينتهي يوم 12 مايو المقبل، ويكون موعد عيد الفطر المبارك يوم الخميس 13 من مايو.

تعرفنا علي المواقيت للشهر بالكامل، ومن خلاله سنعرف موعد اذان الفجر باليوم الأول، وحتي نهاية الشهر، وكذلك موعد أذان المغرب للفطور.

دعاء أول يوم من رمضان 1442

يستحسن أن يكثر المسلم من أدعية شهر رمضان المبارك، لهذا نوفر لكم مجموعة من ادعيه رمضان المستجابة للدعاء بها في دعاء 1 رمضان الليلة الأولي.

اَللّهُمَّ ارْزُقني فيهِ الذِّهنَ وَالتَّنْبيهِ، وَباعِدْني فيهِ مِنَ السَّفاهَةِ وَالتَّمْويهِ، وَاجْعَل لي نَصيباً مِن كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ، بِجودِكَ يا اَجوَدَ الأجْوَدينَ.

اَللّهُمَّ قَوِّني فيهِ عَلى اِقامَةِ اَمرِكَ، وَاَذِقني فيهِ حَلاوَةِ ذِكْرِكَ، وَاَوْزِعْني فيهِ لِأداءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، وَاحْفَظْني فيهِ بِحِفظِكَ وَسَتْرِكَ يا اَبصَرَ النّاظِرينَ.

اَللّهُمَّ اجعَلني فيهِ مِنَ المُستَغْفِرينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن عِبادِكَ الصّالحينَ القانِتينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن اَوْليائِكَ المُقَرَّبينَ، بِرَأفَتِكَ يا اَرحَمَ الرّاحمينَ.

إمساكية شهر رمضان 2021 دمشق بسوريا

أعلنت مجمعات الفتاوي الإسلامية أن موعد أول أيام الشهر الفضيل الثلاثاء 13 من الشهر الجاري، وينتهي كما تعرفنا أعلاه خلال جدول مواقيت الصلاة، ويمكنكم الاحتفاظ بالجداول حتي تصبحون قادرين علي معرفة امساكية رمضان ٢٠٢١ سورية علي مدار الشهر المبارك.