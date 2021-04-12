امساكية رمضان 2021 اليمن وقت الإمساك في صنعاء

امساكية رمضان 2021 اليمن صنعاء للشهر بالكامل، ومعرفة مواقيت الصلاة للمسلمين في كل أيام الشهر الفضيل، اللهم أهله علينا بالخير واليمن والبركات، وذلك للتعرف علي كل أوقات الصلاة المختلفة بداية من الفجر حتي صلاة العشاء، وذلك مع أهمية موعد اذان الفجر للسحور والإمساك، وكذلك موعد آذان المغرب للفطور، وسنرفق لكم الآن إمساكية شهر رمضان 1442 في صنعاء.

يهم كل مسلم التعرف علي مواقيت الصلاة للصلوات الخمس يومياً، وذلك طوال العام، ولكن يزداد اهتمام المسلمين خلال شهر رمضان المبارك من أجل الإكثار من العبادة في شهر الخير والبركات، وسنتعرف علي جدول إمساكية شهر رمضان باليمن الآن، والاحتفاظ به للشهر كاملاً.

أرفقنا إليكم جداول الإمساك في رمضان صنعاء باليمن، وسنتعرف علي دعاء التراويح مكتوب للدعاء به في أدعية رمضان 1442.

دعاء دخول شهر رمضان 1442

بعد أن تعرفنا علي امساكية رمضان 2021 صنعاء باليمن، نوفر لكم الآن ادعية رمضان للدعاء بها في دعاء اليوم الاول من رمضان.

اَللّهُمَّ ارْزُقني فيهِ الذِّهنَ وَالتَّنْبيهِ، وَباعِدْني فيهِ مِنَ السَّفاهَةِ وَالتَّمْويهِ، وَاجْعَل لي نَصيباً مِن كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ، بِجودِكَ يا اَجوَدَ الأجْوَدينَ.

اَللّهُمَّ قَوِّني فيهِ عَلى اِقامَةِ اَمرِكَ، وَاَذِقني فيهِ حَلاوَةِ ذِكْرِكَ، وَاَوْزِعْني فيهِ لِأداءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، وَاحْفَظْني فيهِ بِحِفظِكَ وَسَتْرِكَ يا اَبصَرَ النّاظِرينَ.

اَللّهُمَّ اجعَلني فيهِ مِنَ المُستَغْفِرينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن عِبادِكَ الصّالحينَ القانِتينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن اَوْليائِكَ المُقَرَّبينَ، بِرَأفَتِكَ يا اَرحَمَ الرّاحمينَ.

إمساكية شهر رمضان 2021 في صنعاء

تعرفنا علي امساكية رمضان ٢٠٢١ اليمن، ونجيبكم علي سؤال كم باقي علي رمضان 2021، حيث أنه قد بدأ بالفعل منذ مغرب يوم الاثنين الموافق 12 من أبريل، وهذه هي أولي ليالي الشهر المبارك، كل عام وانتم بخير، وينتهي الشهر يوم الأربعاء 12 من مايو المقبل، والعيد الخميس 13 من نفس الشهر، وقد تعرفنا معكم علي إمساكية رمضان صنعاء كاملة.