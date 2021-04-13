متاح الآن منتج نفاذ تمويل العمل الحر بلا فوائد بأقساط ميسرة عبر بنك التسليف

متاح الآن منتج نفاذ تمويل العمل الحر حيث تم فتح من فترة قريبة المرحلة الثانية للتقديم عليها من خلال موقع بنك التنمية الاجتماعية في السعودية ويقدم ذلك البنك القرض بلا فوائد مالية أو بلا أرباح إضافية عليه لأنه يقدم لخدمة الشباب القادر على العمل ولم يجد فرصه متاحه له في المجتمع السعودي لذلك قدم بنك التنمية الاجتماعية في السعودية عام 2021م قرض العمل الحر للعاطلين والموظفين وتمنح لهم تحت ضوابط وشروط معلن عنها في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حيث يجب قبل التقديم على منتج نفاذ للعمل الحر توفير إصدار من وثيقة العمل الحر لكي يتم الموافقة على طلب التمويل سواء كان تمويل عيني بمبلغ مائة وخمسون ألف ريال سعودي أو تمويل نقدي بمبلغ ستون ألف ريال سعودي ومتاح اليوم الحصول على المنتج عن طريق رابط التقديم على منتج نفاذ قرض العمل الحر لكل من العاطل أو الموظف المقدم من موقع بنك التنمية الاجتماعية في السعودية

أهم الشروط المعلن عنها للموافقة على طلب منتج نفاذ تمويل العمل الحر

يفضل عند التقديم على طلب منتج نفاذ تمويل العمل الحر التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية توفير كافة الشروط والضوابط اللازمة ومنها إحضار وثيقة العمل الحر لذلك سوف نتعرف على كافة الشروط الواجبة كما يلي بكافة التفاصيل

يمنح قرض منتج نفاذ للمتقدم من عمر 21 سنه إلى 60 سنه من أجل الموافقة عليه من بنك التنمية الاجتماعية

يجب أن يكون المتقدم سواء كان عاطل أو موظف قد أصدر وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

يشترط على كل المتقدمين من الموظفين السعوديين في المملكة العربية السعودية أن يكون دخلهم الشهري لا يزيد عن 14 ألف ريال سعودي

يمنح تمويل العمل الحر بلا فوائد عليه حيث يصل المبلغ إلى مائة وخمسون ألف ريال سعودي بدون أي أرباح مالية أو بدون رسوم

يعطي للعاطلين والموظفين السعوديين التسجيل في التأمينات الاجتماعية داخل المملكة

يسمح للعملاء الدفع الإلكتروني وفتح حساب جديد في أي بنك سعودي بعد الحصول على تمويل العمل الحر من موقع بنك التنمية الاجتماعية

فترة طويلة الأجل تصل إلى خمس سنوات بأقساط شهرية ميسرة لدى منتج نفاذ تمويل العمل الحر

أهم المزايا التمويلية التي يمنحها منتح نفاذ تمويل العمل الحر