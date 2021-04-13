أخبار اليمن : امين حزب جبهة التحرير يهنئ ابو راس بشهر رمضان

امين حزب جبهة التحرير يهنئ ابو راس بشهر رمضانتلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن امين ابو راس برقية تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من الامين العام لحزب جبهة التحرير، خالد الردفان، ينشر ( دوت الخليج) فيما يلي نصها:

معالي الشيخ المناضل/ صادق امين ابوراس..

رئيس المؤتمر الشعبي العام،عضو المجلس السياسي الأعلى،المحترم ...

يسرنا بأن نرفع إلى معاليكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلين من الله تعالى أن يكون شهررحمة ومغفرة.

حيث تأتي هذه المناسبة الدينية العظيمة متزامنة مع دخول العام السابع لصمود شعبنا العظيم ضد قوى البغي والعدوان الغاشم والتي سطرفيها شعبنا وجيشنا ولجاننا الشعبيه اروع صور البطولة والتضحية، لتترجم تلك التضحيات العظيمة بأكاليل النصرفي مختلف جبهات العزة والكرامة.

إننا في هذا الشهر العظيم نسأل المولى عزوجل بأن يمدنا بنصره وتأييده، وان يتقبل سائراعمالنا وان يجعله شهرا مباركا بالخير والمغفرة.

وكل عام وانتم وشعبنا وأمتنا العربية والاسلامية بألف خير..

اخوكم/ خالد جيوب الردفاني

الأمين العام لحزب جبهة التحرير..

عضو المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي.

