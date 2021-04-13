نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإمساك في رمضان – امساكية رمضان 2021 في الجزائر مواقيت الصلاة في المقال التالي

عمر شويل - جدة امساكية رمضان 2021 في الجزائر تتحدد بعد ليلة الشك الفائتة، وقد تم تأكيد موعد أول أيام شهر رمضان المبارك، ليكون يوم الثلاثاء 13 من أبريل الجاري، وسيمكنكم التعرف علي مواقيت الصلاة للشهر بالكامل من أجل الاستعداد للصلاة، والصيام، والقيام، والتعرف علي موعد السحور، والفطور، لهذا نوفر لكم الآن إمساكية شهر رمضان في القسنطينة الجزائرية، كل عام وانتم بخير، وبكافة المدن بالجزائر كما تعرفنا علي إمساكية رمضان 2021 ليبيا بنغازي.

امساكية رمضان ٢٠٢١ الجزائر الجلفة وكل المحافظات

يمكنكم معرفة موعد أذان الفجر لكل الشهر، وكذلك موعد اذان المغرب لكافة الأيام، وهذا عن طريق مواقيت الصلاة التي نوفرها خلال جدول الإمساكية التالي، ونتعرف علي أوقات الصلوات الخمس طوال الشهر الكريم، بداية من اليوم الأول الموافق 13 أبريل 2021، وحتي أخر يوم الموافق 12 مايو 2021.

أرفقنا إليكم جدول إمساكية شهر رمضان 2021 الجلفة والقسنطينة، وكذلك مدينة الجزائر.

أدعية شهر رمضان اليوم الأول

يمكنكم الإكثار من الدعاء، حيث أن الأدعية تغير الأقدار، ويمكن الحصول علي دعاء 1 رمضان من مجموعة الأدعية التالية وترديده بنية صادقة.

اَللّهُمَّ ارْزُقني فيهِ الذِّهنَ وَالتَّنْبيهِ، وَباعِدْني فيهِ مِنَ السَّفاهَةِ وَالتَّمْويهِ، وَاجْعَل لي نَصيباً مِن كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ، بِجودِكَ يا اَجوَدَ الأجْوَدينَ.

اَللّهُمَّ قَوِّني فيهِ عَلى اِقامَةِ اَمرِكَ، وَاَذِقني فيهِ حَلاوَةِ ذِكْرِكَ، وَاَوْزِعْني فيهِ لِأداءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، وَاحْفَظْني فيهِ بِحِفظِكَ وَسَتْرِكَ يا اَبصَرَ النّاظِرينَ.

اَللّهُمَّ اجعَلني فيهِ مِنَ المُستَغْفِرينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن عِبادِكَ الصّالحينَ القانِتينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن اَوْليائِكَ المُقَرَّبينَ، بِرَأفَتِكَ يا اَرحَمَ الرّاحمينَ.

إمساكية شهر رمضان 2021 في الجزائر

تعرفنا علي مواقيت الصلاة، وذلك ضمن جدول الإمساكية الثلاثين يوماً، ونعلمكم أنه أعلنت دار الإفتاء المصرية أن يوم الإثنين الموافق 12 من أبريل 2021 هو المتمم لشهر شعبان المبارك، وأن غرة شهر رمضان يوم الثلاثاء الموافق 13 من أبريل، وذلك ما تم إعلانه بالجزائر أيضاً، وعلي أساسه تم إرفاق امساكية رمضان الجزائر 1442.