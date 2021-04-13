مقتل 20 وإصابة 14 آخرين عقب حادث مروع فى بيرو

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ موقع "روسيا اليوم"، وقع الحادث فى محافظة سيواس وسط بيرو، بسبب فقدان السائق سيطرته على الحافلة وخروجها عن الطريق. وأسفر الحادث عن مقتل 18 شخصًا حال وقوعه، وتوفى اثنان آخران أثناء نقلهما إلى المستشفى، فيما تجرى السلطات البيروفية تحقيقا فى الواقعة.

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