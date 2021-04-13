نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإمساك والإفطار برمضان – توقيت آذان المغرب بجدول امساكية رمضان 2021 فلسطين في المقال التالي

عمر شويل - جدة امساكية رمضان 2021 فلسطين القدس وكافة المدن الفلسطينية، نتعرف خلالها علي وقت إمساك رمضان المبارك طوال الشهر، وكذلك موعد أذان المغرب طوال الأيام، حيث يهم كل المسلمين ذلك بسبب تعبهم ورغبتهم في الطعام، لهذا يريدون معرفة وقت الإفطار برمضان، وسنتعرف معكم كذلك علي مواقيت الصلاة من أجل أداء الصلوات الخمس في موعدها، وكل ذلك سنعلم من خلاله مواعيد الأذان في الشهر الفضيل ضمن جدول إمساكية شهر رمضان 144.

امساكية رمضان ٢٠٢١ في فلسطين

نتعرف معكم علي إمساكية شهر رمضان المبارك الآن، وذلك لكافة الأيام خلال الشهر الفضيل، من أول يوم وحتي نهايته قبل عيد الفطر المبارك، كل عام وانتم بخير، ويمكنكم الاحتفاظ بالجداول للتعرف علي وقت امساك رمضان ١٤٤٢ بفلسطين.

تعرفنا في عجالة سريعة موعد الأذان المغرب وكل الصلوات طوال الشهر المبارك، وتعرفنا علي مواقيت الصلاة للمسلمين.

دعاء الإفطار في رمضان ١٤٤٢

جاء عن النبي صل الله عليه وسلم بخصوص دعاء الإفطار في شهر رمضان المبارك، الدعاء للإفطار المأثور عن النبي صل الله عليه وسلم، حيث قال:

“اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت”

ومن دعاء الإفطار أيضاً قول النبي عليه الصلاة والسلام:

ومن دعاء الإفطار أيضاً قول النبي عليه الصلاة والسلام: “ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله”.

إمساكية شهر رمضان 2021 القدس فلسطين

تعرفنا بذلك علي موعد اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، كل عام وانتم بخير، حيث يبدأ المسلمين الصيام في كل مكان بالعالم يوم الثلاثاء 13 من أبريل 2021، وينتهي يوم الأربعاء 12 من مايو 2021، وذلك كما يظهر لنا من الجدول المرفق أعلاه، ويضم توقيت آذان الفجر يومياً، مع وقت أذان المغرب في كل الأيام ضمن جدول امساكية رمضان ٢٠٢١ بفلسطين.