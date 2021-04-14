نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يومية رمضان – الإمساكية ضمن مواقيت الصلاة في رمضان 2021 المغرب في المقال التالي

عمر شويل - جدة يومية رمضان 2021 المغرب للتعرف علي مواقيت الصلاة طوال الشهر المبارك، حيث انتهى اليوم الأول من الشهر الكريم، ويمكنكم الآن التعرف علي وقت أذان الفجر ضمن مواعيد الأذان المرفقة خلال الجداول المرفقة إليكم الآن، وتحتوي علي موعد أذان المغرب كذلك، لهذا سنوفر لكم ما يساعدكم في التعرف علي الإمساك في شهر رمضان المبارك، ضمن امساكية رمضان ٢٠٢١ في الدار البيضاء بالمغرب وكافة المدن.

امساكية رمضان ٢٠٢١ في المغرب

نتعرف معكم الآن علي مواقيت الصلاة في رمضان 2021 المغرب ضمن جداول مرفقة كاملة، حيث تحتوي علي رزنامة إمساكية شهر رمضان المبارك، والتعرف علي توقيت الأذان لتحديد وقت الإمساك قبل موعد أذان الفجر بالوقت المحدد، كما سنتعرف علي موعد آذان المغرب اليوم.

تعرفنا خلال الجدول السابق علي أوقات الصلاة بشهر رمضان المبارك، وسنرفق لكم الآن بعضاً من أدعية شهر رمضان المبارك للدعاء بها.

دعاء رمضان 2021

أجمل أدعية شهر رمضان المبارك، يمكنكم الدعاء بها، ونوفر لكم دعاء رمضان للدعاء به الآن.

اَللّهُمَّ ارْزُقْني فيهِ طاعةَ الخاشعينَ، وَاشْرَحْ فيهِ صَدري بإنابة المُخْبِتينَ، بِأمانِكَ يا أمانَ الخائفينَ. اللهم أهله علينا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام، والعافية المجللة، ودفاع الأسقام، والعون

على الصلاة والصيام والقيام، وتلاوة القرآن، اللهم سلمنا لشهر رمضان، وتسلمه منا حتى ينقضي عنا شهر رمضان، وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا، يا رب العالمين.

يومية رمضان 2021 في المغرب

أرفقنا إليكم امساكية رمضان 2021 الدار البيضاء بالمغرب، وذلك مع حلول الشهر المبارك ومرور اليوم الأول منه، وسنتعرف خلال الجدول السابق علي موعد أذان الفجر اليومي، وكذلك توقيت الإمساك برمضان، ضمن جداول مواقيت الصلاة في رمضان 2021 المغرب.